Formula E | E-Prix San Paolo: Bird beffa Evans e regala la prima vittoria alla McLaren

Incredibile successo per Sam Bird nell'E-Prix di San Paolo del Brasile, quarta gara del mondiale 2023/24 di Formula E. Il pilota britannico è tornato così alla vittoria dopo quasi tre anni, dall'E-Prix di New York 2021. Primo sigillo nella serie per la McLaren, che finora non era mai riuscita ad eguagliare questo importante risultato.

Bird all'ultimo respiro

Una gara molto equilibrata quella andata in scena a San Paolo, con un gruppo di piloti molto vicini e capaci di lottare per il vertice, almeno fino ad un certo punto. Alla resa dei conti però sono arrivati Bird e Mitch Evans, quest'ultimo beffato proprio nel corso dell'ultimo giro di gara dal rivale. Un grande sorpasso all'esterno da parte del pilota McLaren, che è andato così a tagliare il traguardo in prima posizione.

Evans si è dunque dovuto accontentare della seconda posizione dopo una bella gara, seppur chiusa con l'amaro in bocca. Terzo ed ultimo gradino del podio per Oliver Rowland, che nel corso delle fasi conclusive di gara è riuscito a scavalcare Jake Dennis e Pascal Wehrlein.

Niente da fare per il pilota ufficiale Porsche, che scattato dalla pole position non è riuscito a replicarsi in gara, chiudendo addirittura fuori dal podio. Buona invece la prestazione del campione del mondo in carica Jake Dennis, capace di rimontare fino alla quinta posizione dalla decima piazza di partenza.

Cassidy fuori dai giochi a San Paolo

Il colpo di scena più grande di questo E-Prix di San Paolo si è vissuto nel corso del sedicesimo giro, con il leader della classifica Nick Cassidy costretto a parcheggiare la sua Jaguar in una via di fuga. Il pilota è finito largo ed ha impattato contro le barriere prima di terminare la sua corsa. Questo episodio ha anche causato il secondo ingresso della safety car in pista. La vettura di sicurezza era già entrata in precedenza per permettere ai commissari di pulire la pista dopo che Lucas Di Grassi ha perso l'ala anteriore, già rovinata in precedenza con un contatto.

Nessun punto dunque per il neozelandese, unico dei piloti non classificati. Tornando invece alla classifica, alle spalle dei primi cinque si è piazzato Antonio Felix Da Costa, davanti alle due DS di Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, in lotta con Cassidy fino al ritiro di quest'ultimo.

Ottima nona piazza per Maximilian Günther, scattato dal fondo per aver superato il numero di cambi e inverter concessi nel corso della stagione sulla sua Maserati. In top ten anche Sébastien Buemi, scattato anche lui dalle retrovie.

Dopo questo appuntamento di San Paolo il prossimo E-Prix sarà quello di Tokyo tra due settimane, prima dell'atteso appuntamento italiano di Misano Adriatico.

Carlo Luciani

