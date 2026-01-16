F1 | Ferrari: Adami lascia Hamilton per un nuovo ruolo nella Scuderia

Ferrari ha annunciato che Riccardo Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton nel 2026. La notizia è arrivata oggi, con un comunicato della Scuderia che ha informato sul futuro di Adami in un ruolo differente da quello che ha ricoperto dal suo arrivo a Maranello.

Riccardo Adami ricoprirà un doppio ruolo, passando al programma Driver Academy e occupandosi anche delle attività legate ai test TPC. E' stata una notizia improvvisa ma che sembrava già essere nell'aria, dopo una stagione 2025 che non ha mai visto sbocciare il feeling tra il tecnico italiano e Lewis Hamilton.

Un 2025 freddo, Adami-Hamilton è una coppia mai nata

L'arrivo di Lewis Hamilton nella Scuderia italiana era stato accolto con un pieno di entusiasmo da tutto il mondo della F1, ma nel 2025 le cose non sono andate come sperato.

Una vettura non competitiva ha fatto nascere tanti problemi che hanno, ovviamente, peggiorato l'umore all'interno del team. Sin dal Gran Premio di Melbourne, il rapporto tra Hamilton e il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, non è parso idilliaco, con molti team radio che, lungo la stagione, hanno evidenziato una tensione a fior di pelle tra i due. Episodi come Miami, Monaco ed Austria, figli spesso di decisioni ritenute discutibili, hanno dato il polso della situazione, poi culminata con gli episodi a Las Vegas e in Qatar, con evidenti incomprensioni tra i due, silenzi e risposte sbagliate. Oggi si è arrivati al capitolo finale, quello della “separazione”.

In attesa di un nuovo ingegnere di pista per Hamilton, Adami continua in Ferrari

Riccardo Adami, come già detto, inizierà un nuovo capitolo della sua avventura in Ferrari:

“Metterà a disposizione la sua ampia esperienza in pista e la sua competenza in Formula 1 a supporto dello sviluppo dei futuri talenti e del rafforzamento della cultura della performance all’interno del programma. Scuderia Ferrari HP desidera ringraziare Riccardo per l’impegno e il contributo nel suo ruolo in pista e gli augura ogni successo nella sua nuova posizione.”

L'ingegnere, in Formula 1 dal 2002, ha iniziato la sua carriera in Minardi, dove venne promosso a ingegnere di pista nel 2005, quando la squadra fu divenne Toro Rosso. Fino al 2015 ha lavorato con tanti rookie dell'Academy Red Bull, tra i quali Sebastian Vettel, con cui vinse a Monza nel 2008. Fu proprio Vettel a portarlo in Ferrari come suo ingegnere di pista nel 2015, da quell'anno, è stato a Maranello per 10 anni al fianco sia di Vettel che di Sainz fino al 2024.

L'ingegnere di pista che affiancherà Lewis Hamilton nel 2026 sarà annunciato nei prossimi giorni.

Alessio Apicella