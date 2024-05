GTWC Europe | Brands Hatch, gara-2: Auer/Engel e Mercedes senza rivali

Dominio dalla partenza all'arrivo per Maro Engel e Lucas Auer nella gara-2 di Brands Hatch del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La coppia di Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48 non ha avuto rivali in tutti i sessanta minuti previsti, il tedesco e l'austriaco hanno meritatamente vinto davanti a Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Maxi Goetz/Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9).

#48 Mercedes domina a Brands Hatch - Credits: GTWC Europe

Mercedes domina race-2

Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48 ha controllato la scena in ogni secondo della seconda sfida in quel di Brands Hatch. Auer ha legittimato la pole del sabato, Engel ha concluso alla perfezione il lavoro del tirolese.

Emil Frey Racing Ferrari #69 ha saputo strappare un valido secondo posto dopo aver beffato Boutsen VDS Mercedes #9, team in crisi nella race-1 ancora prima dello spegnimento dei semafori.

Goetz si è ritrovato terzo dopo la sosta obbligatoria, l'ex campione DTM ha accusato l'undercut effettuato dal team elvetico. Tresor Attempto Racing Audi #99, Emil Frey Racing Ferrari #14 e Garage 59 McLaren #159 hanno concluso nell'ordine davanti a WRT BMW #32.

Audi e Ferrari vincono Gold e Silver

In Gold Cup l'affermazione è andata a Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25) davanti a Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi #6) e (Simon Gachet/Lucas Legeret Concept Sport Automobile Racing Audi #111), mentre in Silver Cup è da rimarcare la gioia dalla pole per Eliseo Donno/Tom Fleming (AF Corse Ferrari #71) con margine nei confronti di Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) e Calan Williams/Sam De Haan Team (WRT BMW #30)

Prossima tappa del più importante campionato continentale riservato alle auto GT3 in Italia a Misano Adriatico nel week-end del 19 maggio. Entrambe le corse si terranno nella giornata di sabato 18 al fine di permettere ai team di recarsi a Spa-Francorchamps per il Prologo della 24h che commenteremo a fine giugno.

Luca Pellegrini