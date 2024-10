Reicher/Haase campioni GT Open a Monza con Eastalent Racing Audi | A Ruota Libera

Simon Reicher e Christopher Haase hanno vinto a Monza il titolo nell'International GT Open, protagonista assoluto della 35ma puntata di ‘A Ruota Libera’. La coppia di Eastalent Racing Audi #1 svetta nel tempio della velocità abbattendo la concorrenza della Lamborghini #10 di Alessio Deledda.

Credis: GT Open

GT Open, Monza: McLaren svetta in Italia, Eastalent Racing trionfa con Haase/Reicher

La finale del GT Open a Monza ha incoronato Simon Reicher e Christopher Haase con l'Audi #1 Eastalent Racing. La coppia ha controllato la scena senza particolari problemi soprattutto nel finale quando la Lamborghini #10 Team Oregon di Alessio Deledda ha provato in ogni modo ad accorciare le distanze.

Jordan Pepper non è riuscito a recuperare nei confronti del team austriaco che ha meritatamente ottenuto il trofeo piloti. La squadra italiana, invece, ha firmato il campionato riservato alle squadre al termine di un evento dominato dalla McLaren #33 Greystone GT di James Kell e Dean Macdonald.

Credis: GT Open

Lukas Dunner /Jakub Giermaziak (Team Motopark Mercedes #96) si sono classificati in terza posizione approfittando nel finale di un problema che ha escluso la Mercedes #17 Team Motopark, grandi delusi del campionato appena concluso.

La Ferrari #16 AF Corse di Marcelo Haan/Allam Khodair ha trionfato in PRO AM, mentre la Mercedes AMG GT3 EVO #65 Team Motopark di Heiko Neumann/Timo Rumpfkei ha fatto la differenza in AM.

Ricordiamo che il titolo PRO AM ed AM sono stati già assegnati in quel di Barcellona prima della conclusione del campionato sul nostro territorio rispettivamente ad Eddie Cheever/Marco Pulcini ed a Giuseppe Cipriani. Menzione speciale per quest'ultimo che come noto ha corso nell'ultimo round in compagnia di Rubens Barrichello.

Michelin Le Mans Cup, Portimao: COOL Racing vince il titolo su R-ace GP

David Droux/Adrien Chila (COOL Racing #97) sono i nuovi campioni LMP3 per quanto riguarda la Michelin Le Mans Cup. La formazione elvetica si impone nel finale abbattendo Fabien Michal/Hadrien David (R-ace GP #85), leader del campionato alla vigilia del gran finale di Portimao.

La Safety Car posta a metà corsa ha cambiato i piani alla squadra francese che dal vertice è precipitata in fondo alla graduatoria. La Ligier #77 di Audunn Gudmundsson/ Colin Noble è balzata in vetta davanti alla Ligier #7 Nielsen Racing di Anthony Wells/Wayne Boyd, i due equipaggi hanno concluso nell'ordine precedendo Jens Remo Moller /Tommy Foster (High Class Racing #20) ed i nuovi campioni di COOL Racing.

Finale di 2024 da incorniciare per la Ferrari 296 GT3 AF Corse #51 di Matthew Kurzejewski/Alessandro Balzan. L'americano e l'italiano hanno vinto dalla pole dopo aver ottenuto il titolo già al Mugello tre settimane fa.

Super GT, Autopolis: x4 Toyota

Yuhi Sekiguchi/Yuichi Nakayama hanno vinto con DENSO KOBELCO SARD GR Supra #39 la tappa di Autopolis del Super GT 2024. Quarta affermazione dell'anno per Toyota al termine di un evento che vede il netto recupero in classifica da parte di Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi (Deloitte TOM'S GR Supra #37) nei confronti di Sho Tsuboi/Kenta Yamashita (au TOM'S GR Supra #36).

Sono solo due i punti a favore dell'equipaggio #36 alla vigilia delle ultime due tappe tra Motegi e Suzuka. Gli attuali leader del campionato hanno perso terreno in quel di Autopolis in seguito ad un errore di strategia dovuto all'ingresso di una Safety Car.

Katsumasa Chiyo/Ronnie Quintarelli (MOTUL AUTECH Z #23) e Mitsunori Takaboshi/Atsushi Miyake (Niterra MOTUL Z #3) hanno completato il podio, nessuna Honda si è collocata nella Top3.

Lamborghini, invece, ha ottenuto la vittoria in GT300 con Takashi Kogure/Yuya Motojima. La coppia di VENTENY #88 ha beffato Yuui Tsutsumi/Hibiki Taira (muta Racing GR86 GT #2) e Morio Nitta/Shinichi Takagi (K-tunes RC F GT3 #96).

Next round tra due settimane a Motegi, idealmente ultima tappa del campionato. In via eccezionale sarà infatti Suzuka a concludere il 2024 con il recupero della competizione che si sarebbe dovuta svolgere ad agosto (annullata per tifone).

GTWC Australia, Sydney

Jayden Ojeda/Paul Lucchitti hanno vinto la 3h di Sydney valida come penultimo atto del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. La Mercedes #66 di Realta /Tigani Motorsport trionfa in quel di Eastern Creek precedendo Liam Talbot/Chaz Mostert (Arise Racing GT Ferrari #1) e Brendan Leitch/Tim Miles (Dayle ITM /Team MPC Audi #7).

La giornata è stata delle peggiori, invece, per l’Audi #87 Shaw & Partners/Kelso Electrical/Team MPC di Brad Schumacher e dell’attuale leader del Repco Supercars Championship Will Brown. L'equipaggio citato non ha neanche preso parte all'evento, out in seguito ai danni riportati dopo un incidente in qualifica.

Prossimo round ad inizio novembre a Mt. Panorama in quel di Bathurst.

NASCAR Xfinity Series, Las Vegas: AJ Allmendinger a segno

AJ Allmendinger è il primo finalista della NASCAR Xfinity Series grazie ad una bellissima vittoria in quel di Las Vegas. La Chevrolet #16 Kaulig Racing, targata Modern Day Garage per la prima tappa del Round of 8, ha avuto la meglio per la 18ma volta in carriera, la prima su ovale da Nashville 2023.

Ryan Sieg (Sci Aps Ford #39) e Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7) hanno concluso il podio precedendo Chandler Smith ( QuickTie Toyota #81) e Parker Kligerman (Big Machine Spiked Coolers Chevrolet #48).

Next round ad Homestead-Miami prima dell'ultima Elimination Race in quel di Martinsville e della finale di Phoenix.

Nella prossima puntata…

Il Repco Supercars Championship tornerà protagonista dalla Gold Coast in un week-end che oltre alla NASCAR vedrà protagonista a Monza l'ultimo fine settimana del 2024 per quanto riguarda i campionati italiani con l'ACI GT Endurance ed il TCR Italy.

Luca Pellegrini