DTM | Nürburgring, race-1: Aitken precede Green, doppietta Emil Frey Ferrari

Jack Aitken vince race-1 del DTM al Nürburgring e diventa il nuovo leader del campionato. Il britannico di Emil Frey Racing Ferrari si impone sul compagno di squadra Ben Green, la compagine elvetica realizza una spettacolare doppietta con le proprie 296 GT3.

Partenza con il ‘botto’ al Nürburgring

La partenza non è stata semplice ed ha costretto la direzione gara a sospendere l'evento per ripulire il tracciato dal tanto olio presente in pista dalla seconda alla quarta curva.

Un primo incidente ha visto protagonisti René Rast (Schubert Motorsport BMW #33), Mirko Bortolotti (ABT Lamborghini #1) e Fabio Scherer (Haupt Racing Team Ford #64). La pista scivolosa ha poi tradito Morris Schuring (Manthey Porsche #92), pilota che perdendo il controllo dell'auto ha colpito il compagno di squadra Ayhancan Güven #90.

Aitken contro tutti al restart

Jack Aitken, autore della pole ed abile a resistere ai rivali nell'opening lap, ha continuato a controllare la scena anche alla ripresa delle ostilità. Seconda piazza per la Rossa #10 di Ben Green, mentre è da segnalare il negativo avvio di Thierry Vermeulen.

L'olandese, secondo in griglia dopo la Q1 di questa mattina, è finito in testacoda nella ghiaia di curva 8 in occasione del primo giro. Il #69 è stato colpito da Maro Engel (Mercedes-AMG Team WINWARD #24) e successivamente toccato anche dall'incolpevole Mercedes #22 Team MANN-Filter di Jules Gounon.

DTM Nürburgring: il pit stop cambia tutto

La sosta ai box ha cambiato tutto ed ha messo in discussione il primato di Emil Frey Racing. La Ferrari #10 di Green e soprattutto la 296 GT3 #14 di Aitken hanno infatti subito l'attacco ed il sorpasso da parte dell'Audi R8 LMS GT3 EVO II #29 Land Motorsport di Ricardo Feller.

L'elvetico ha provato a fare la differenza, ma ha dovuto desistere al contrattacco di Aitken. L'inglese ha colto con merito la seconda gioia del 2025 ed ha ottenuto il primato provvisorio in classifica precedendo il teammate Green sotto la bandiera a scacchi.

Land Motorsport ed Audi tornano a podio con Feller. L'attuale titolare di Porsche Motorsport si è imposto nei confronti della BMW M4 GT3 EVO #11 Schubert Motorsport di Marco Wittmann e la Mercedes AMG GT3 EVO #22 Team Landgraf di Lucas Auer.

Il tirolese che nel finale ha scavalcato Luca Engstler (GRT Lamborghini #63) perde il comando del campionato per 10 punti. Cambia per la prima volta la leadership nella classifica piloti, la graduatoria resta più serrata a metà del quinto round del 2025.

Engstler ha tagliato il traguardo davanti alle spalle di René Rast (Schubert Motorsport BMW #33 ed alla coppia composta da Ben Dörr (Dörr Motorsport McLaren #25) e Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91).

Domani race-2 che come sempre si terrà alle 13.30.

Luca Pellegrini