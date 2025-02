WorldSSP | Phillip Island: tante novità, Ducati sarà ancora regina?

Non solo WorldSBK: questo weekend a Phillip Island comincia anche il campionato del WorldSSP. La classe intermedia delle derivate di serie è alla ricerca di un nuovo campione, vista la scelta di Adrián Huertas di cambiare paddock e andare in Moto2. Tanti gli italiani attesi.

Aruba.it Racing lascia, Yamaha e Kawasaki si rinnovano

Sono molte le novità per quanto riguarda la griglia del WorldSSP. Tra le altre Aruba.it Racing, la formazione che ha portato Adrián Huertas al titolo di categoria un anno fa, non sarà più presente sotto questo nome ma con Feel Racing. Il pilota scelto per questa nuova avventura è Philipp Oettl. Il tedesco, sceso dal WorldSBK, non sarà però presente in Australia a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Le più grandi novità sono sicuramente l'ingresso delle giapponesi nella Next Generation: Yamaha ha abbandonato la R6 per l'approdo della nuova R9, mentre Kawasaki ha omologato il nuovo modello 636 per la nuova stagione. Se la casa di Iwata conta sette esemplari, ci sarà solamente una Ninja presente nella griglia: quella affidata a Jeremy Alcoba e preparata da Puccetti Racing. L'unica moto che non si è ancora adeguata al regolamento rimane la Honda CBR600RR, che conterà due formazioni: il “solito” MIE Racing che ha confermato Kaito Toba al quale gli verrà affiancato dall'ex Moto3 Syarifuddin Azman, sarà accompagnato nei round europei da Honda France. La formazione d'oltralpe schiererà Corentin Perolari e la campionessa WorldWCR Ana Carrasco.

Sarà l'anno di Stefano Manzi? Occhio a MV

Dopo due stagioni concluse al 2° posto, che il 2025 sia l'anno di Stefano Manzi? Il pilota italiano è rimasto fedele alla causa Yamaha quando, in estate, sembrava che il rapporto tra le parti dovesse terminare. La più potente Yamaha R9 sembra aver convinto la maggior parte dei piloti, la maggior parte dei quali sarà supportata ufficialmente. Manzi ha vissuto una due giorni a Phillip Island non tra le più semplici, venendo allo scoperto solo nell'ultima sessione e centrando la top 10. Il #62 non è stato il più veloce tra i compagni di marca, con Can Öncü che si è piazzato al 4° posto.

Se la R9 avrà bisogno di un periodo di adattamento, come è normale per tutte le nuove moto, lo stesso non si può dire per MV Agusta. La F3 800 RR si è dimostrata sempre più affidabile nelle prestazioni, ma forse è mancato il pilota. Quest'anno c'è una coppia inedita ex Motomondiale capitanata da Bo Bendsneyder: l'olandese, direttamente dalla Moto2, ha dominato i test in Australia e si candida come favorito per questo primo round, alla luce dell'assenza di Oettl. Ad affiancare il #11 ci sarà Filippo Farioli, arrivato nel paddock delle derivate di serie dopo un biennio in Moto3 con più ombre che luci. L'italiano è fisicamente più adatto alle moto di cilindrata maggiore a causa della crescita avvenuta negli ultimi anni e si è dimostrato fin da subito competitivo sulla Supersport.

Le altre case: Ducati la più gettonata, Triumph a due punte

Nel WorldSSP la Panigale V2 955 rimane la moto più gettonata dell'intero lotto, contando ben undici esemplari. Una formazione ha deciso di puntare sulla moto di Borgo Panigale: è WRP Racing, che fino all'anno scorso era la seconda formazione dotata di Triumph. WRP ha deciso di mantenere il pilota ceco Ondrej Vostatek, accogliendo un pilota esperto come Marcel Schroetter che potrà sicuramente puntare alla vittoria dopo la buona esperienza in MV Agusta. Ducati vanta, con la formazione Orelac Racing, due ex Moto2: uno è il campione Moto3 2023 Jaume Masiá, già velocissimo e a proprio agio nella nuova categoria. L'altro è Xavi Cardelus, ex Fantic nel Motomondiale. Presente con la V2 anche un pilota italiano dalle buone speranze come Leonardo Taccini: il romano sarà al via con Althea Racing dopo l'ottima stagione nel CIV, che lo ha visto vincente alla Racing Night di Misano.

Il #24 è uno dei nuovi volti del WorldSSP insieme a Michael Ruben Rinaldi, sceso dal WorldSBK per abbracciare la sfida Yamaha con la formazione GMT94. A proposito di italiani, Niccolò Antonelli ha cambiato da Ducati a Yamaha, abbracciando il progetto di VFT Racing. Triumph, invece, avrà solo due punte ma di ottime speranze: Tom Booth-Amos, già a podio al Cremona Circuit nel 2024, verrà affiancato dal figlio d'arte Oliver Bayliss, già in top 10 nei test australiani. Parlando di progetti nuovi, QJMOTOR avrà due punte nei round europei: Raffaele De Rosa è l'esperto pilota-collaudatore del marchio cinese il quale verrà affiancato da Niki Tuuli, finlandese d'esperienza vincente a Magny-Cours in Gara 2 la scorsa stagione.

WorldSSP | Phillip Island: gli orari del weekend

Venerdì 21 Febbraio

00:25 | WorldSSP - FP

04:55 | WorldSSP - Superpole

Sabato 22 Febbraio

00:30 | WorldSSP - WUP 1

04:30 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 23 Febbraio

00:50 | WorldSSP - WUP 2

04:30 | WorldSSP - Gara 2

Valentino Aggio

