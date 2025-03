F1 | GP Cina: squalifica per Leclerc e Hamilton, la nuova classifica

La giornata di gara del GP Cina di Formula 1 ci ha riservato un clamoroso doppio colpo di scena dopo la bandiera a scacchi: la Ferrari ha ricevuto una doppia squalifica nel post gara di Shanghai, causa rispettivamente la monoposto sottopeso per Charles Leclerc e il consumo eccessivo del pattino di legno sul fondo per Lewis Hamilton. Una doccia gelata per la Scuderia di Maranello, che insieme alla squalifica di Pierre Gasly (macchina sottopeso come Leclerc) rivoluziona le classifiche del Gran Premio e quelle dei Mondiali Piloti e Costruttori.

La nuova classifica: Ocon sale in top 5, primo punto per Sainz in Williams

Con l'esclusione dalle classifiche di gara delle due Ferrari a trarne il beneficio maggiore sono senza dubbio Esteban Ocon e la Haas, con il francese che sale così in quinta posizione e il suo compagno Oliver Bearman che scala dalla decima alla ottava posizione: stessa sorte anche per Andrea Kimi Antonelli, che dall'ottavo balza al sesto posto sulla seconda Mercedes e per Alex Albon che con la Williams passa dalla P9 alla P7.

Dietro a loro ci sarebbe dovuto essere Pierre Gasly, ma l'infrazione tecnica della Alpine permette a Lance Stroll e Carlos Sainz di salire in zona punti, con il canadese dell'Aston Martin in nona posizione e lo spagnolo della Williams in decima per raccogliere il suo primo punto iridato con la scuderia di Grove. Rimangono invece fuori dai punti Hadjar, Lawson, Doohan, Bortoleto, Hulkenberg e Tsunoda che occupano le posizioni dalla P11 alla P16.

Credits: FIA / X.com

Antonelli torna P5 nel Mondiale Piloti, Ferrari dietro a Williams nel Costruttori

Con i primi 4 posti rimasti invariati, la nuova classifica piloti vede i piloti Ferrari sprofondare al nono e decimo posto con Lewis Hamilton a 9 punti e Charles Leclerc a 8, rispettivamente a -35 e -36 dal leader Lando Norris. Andrea Kimi Antonelli mantiene la sua quinta piazza salendo a 20 punti precedendo un Alexander Albon che si assesta al sesto posto con 16 lunghezze, seguono Lance Stroll ed Esteban Ocon che a quota 10 punti balzano davanti ai piloti Ferrari in settima e ottava posizione.

Haas e Williams hanno beneficiato più di tutti della doppia squalifica Ferrari.

Credits: Pirelli F1 Media Area

Situazione nerissima per il Cavallino anche in ottica costruttori, con la Scuderia di Maranello che rimane a soli 17 punti (-61 dalla McLaren) e scende al quinto posto, venendo superata anche dalla Williams che, con le stesse lunghezze, può contare un miglior piazzamento in gara. A seguire troviamo la Haas che dal fondo della classifica balza al sesto posto con i 14 punti ottenuti a Shanghai, sorpassando in un colpo solo Aston Martin, KICK Sauber e Racing Bulls. Alpine rimane l'unico team a secco di punti dopo le prime due gare.

CLASSIFICA PILOTI

Posizione Pilota Team Punti 1° Lando Norris McLaren 44 2° Max Verstappen Red Bull 36 3° George Russell Mercedes 35 4° Oscar Piastri McLaren 34 5° Andrea Kimi Antonelli Mercedes 22 6° Alexander Albon Williams 16 7° Esteban Ocon Haas 10 8° Lance Stroll Aston Martin 10 9° Lewis Hamilton Ferrari 9 10° Charles Leclerc Ferrari 8 11° Nico Hulkenberg KICK Sauber 6 12° Oliver Bearman Haas 4 13° Yuki Tsunoda Racing Bulls 3 14° Carlos Sainz Williams 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Posizione Team Punti 1° McLaren 78 2° Mercedes 57 3° Red Bull 36 4° Williams 17 5° Ferrari 17 6° Haas 14 7° Aston Martin 10 8° KICK Sauber 6 9° Racing Bulls 3 10° Alpine 0

Andrea Mattavelli