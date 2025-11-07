MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi: “Per il terzo posto battaglia tosta”

Dopo il mezzo passo di Sepang dove ha portato a casa solo nove punti complessivi nel corso del weekend malese, Marco Bezzecchi si riporta nelle posizioni di testa al termine del venerdì di Portimao grazie al quarto tempo finale a poco più di un decimo e mezzo dal miglior tempo fatto segnare da Alex Márquez.

“Una bella giornata”

L’1.38.133 che ha permesso a Bezzecchi di chiudere quarto a 7 centesimi da Pedro Acosta è giunto solo all’ultimo giro ma ha aiutato Bez a restare attaccato al gruppo che conta e che si giocherà il terzo posto in campionato fino all’ultimo giro di Valencia. Un tempo che ha coronato quella che per Bezzecchi è stata una “bella giornata”.

È stata una bella giornata, non facile soprattutto nel pomeriggio, un po’ per le condizioni, un po’ per la pioggia verso il finale, però era uguale per tutti. Devo dire che per me è stata una buona giornata, subito dalla mattina ho avuto sensazioni discrete, riconfermate poi nel pomeriggio con anche un bel miglioramento sul finale. Sono contento.

Aprilia ha chiuso il turno di oggi con due moto in top-10 – Bez e Ogura, 10° a fine giornata -, facendo vedere di nuovo quanto di buono ha proposto in più di un’occasione quest’anno, con sensazioni confermate anche da Lorenzo Savadori che ha segnalato come le novità introdotte durante l’anno stanno rispondendo bene anche sul saliscendi portoghese. Sepang ha rappresentato un weekend più complesso dal punto di vista dei risultati ma non ha preoccupato Bezzecchi, sempre soddisfatto per quelle che sono le sensazioni che prova sulla sua RS-GP.

Diciamo che ogni pista è un po’ a sé, è difficile fare un paragone, però le sensazioni che ho avuto sono state buone, quindi, cerchiamo di lavorare su quelle e di migliorare sempre di più. Sono contento se la moto funziona bene, ma generalmente funziona sempre bene. È questione di lavorare bene, cercare di metterci a posto, soprattutto nella guida, migliorare tutti i dettagli, guidare bene e divertirci.

Si accende la lotta per il terzo posto

Con Bagnaia 2°, Acosta 3° e Bezzecchi 4°, i tre protagonisti per la lotta all’ormai ambitissimo terzo posto in campionato sono tutti estremamente vicini in vista della lotta per la qualifica che darà un quadro più chiaro sui valori in campo per il resto del weekend. Per Bezzecchi – che ha ormai fissato il terzo posto come obiettivo finale di stagione – sarà necessario lottare con due avversari che questo weekend sembrano decisamente tosti, tra un Bagnaia in condizioni simili a quelle di Sepang e un Acosta in ascesa nell'ultimo periodo e rientrato in lotta per il podio Mondiale con una serie positiva di risultati nell'ultimo periodo.

Sarà una battaglia sicuramente tosta, adesso è presto, vediamo domani come va avanti il weekend, soprattutto con il passo di tutti. Pedro qua è velocissimo, l’anno scorso lo è stato. Pecco non è una sorpresa, è sempre stato veloce dappertutto. Io spero di essere tra loro e fare una bella battaglia.

Da Portimao, Mattia Fundarò