WorldSBK | Catalunya, Gara 2: Bautista rompe il digiuno e guida la doppietta Ducati

Prima vittoria dell'anno nel WorldSBK per Álvaro Bautista nel round della Catalunya dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Chiude in seconda posizione il compagno di squadra Nicolò Bulega e chiude il podio Toprak Razgatlioglu.

Bautista vince, Toprak a podio

Ottimo scatto iniziale di Álvaro Bautista, che si posiziona sin da subito nelle prime posizioni. Dopo una bagarre con il suo compagno di squadra il pilota spagnolo si aggiudica la vittoria della Gara 2 di Superbike. Un'inizio di stagione non soddisfacente per il #1 e proprio nella gara di casa arriva il primo successo del 2024, il sessantesimo nelle derivate di serie. Secondo classificato Nicolò Bulega, in una gara di soprassi con Toprak e Iannone. Prime due posizioni del podio per le Ducati del team Aruba, mentre Razgatlioglu va a chiudere il podio in terza posizione. Dopo la vittoria nella Gara 1 e nella Superpole Race, il pilota turco non è riuscito chiudere il weekend catalano con una tripletta.

Alla festa della Ducati, purtroppo, Andrea Iannone non ha potuto partecipare, nonostante avesse ottenuto un eccellente secondo posto nella frenetica fase finale della Superpole Race. Nel tentativo di rimontare sul pilota turco, l'ex pilota MotoGP ha commesso il suo primo errore dal rientro nel mondo delle corse: a 8 giri dalla fine cade e perde la possibilità di avvicinarsi al podio.

Bene BMW, primi punti della stagione per Rea

Il pilota olandese Michael van der Mark, del team Rokit BMW Motorrad World SBK, si è piazzato al quarto posto, seguito da Danilo Petrucci del Barni Spark Racing Team al quinto posto, mentre l'australiano Remy Gardner e la Kawasaki del britannico Alex Lowes hanno occupato rispettivamente il sesto e il settimo posto. Jonathan Rea su Yamaha ha ottenuto l'ottavo posto, segnando così i suoi primi punti nella stagione. Il pilota nordirlandese è seguito al nono posto dallo svizzero Dominique Aegerter, mentre chiude la top ten Garrett Gerloff. Peccato per Andrea Locatelli, che in sella alla sua R1 è arrivato tredicesimo, perdendo posizioni per evitare le cadute di Lecuona e Ray, mentre Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi sono stati protagonisti di cadute nelle fasi iniziali della gara.

Per il prossimo appuntamento della Superbike bisognerà aspettare circa un mese: le derivate di serie si spostano in Olanda nel circuito TT di Assen il 20-21 Aprile.

Claudia Barchiesi