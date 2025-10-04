MotoGP | Vittoria da brividi per Bezzecchi nella Sprint: "Mai mollato"

La Sprint del Gran Premio di Indonesia MotoGP ha regalato non poche emozioni. La vittoria è andata a Marco Bezzecchi, che riapre la caccia al 3° posto nel mondiale dopo un weekend a Motegi piuttosto complicato a causa della caduta.

Marco Bezzecchi sublime, vittoria con rimonta e brivido iniziale

Marco Bezzecchi si è preso la scena nel corso della Sprint del Gran Premio di Indonesia. Il pilota italiano ha mostrato un buon passo già nella prove libere della giornata di ieri, che poi ha portato alla pole position nella mattinata di oggi. Una gara che ha visto l'incubo di una brutta partenza, che ha relegato il pilota Aprilia in sesta posizione. Ma Bezzecchi, come ha mostrato varie volte nel corso di questa stagione, non molla mai le speranze e con dei grandi sorpassi e un passo gara schiacciante, è riuscito in undici giri ad arrivare in seconda posizione. Sul finale è arrivato alla ruota del leader Fermín Aldeguer, che ha superato nelle ultime curve della corsa, con un soprasso ben studiato, ottenendo il successo nella gara breve.

Un risultato che mette in risalto l'ottima stagione di Bezzecchi, che ha saputo prendersi sulle spalle un Aprilia orfana di un Jorge Martín segnato da vari infortuni. Un Aprilia che è capace di adattarsi a piste tra loro differenti e ha tutte le carte in regola per crescere ancora. Un Bezzecchi che ora può puntare seriamente al terzo posto nel campionato piloti occupato da Francesco Bagnaia, per chiudere la stagione al meglio.

Bezzecchi: “Mai mollato. La parte difficile sarà domani”

La gioia per una vittoria sudata nelle parole di Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Ero disperato dopo la brutta partenza, ma ho avuto un buon passo e sono molto contento. Onestamente, quando ho sorpassato Fernández non pensavo di riuscire a prendere Aldeguer. Ma poi ho visto che mi avvicinavo sempre di più e non ho mollato. Ho rischiato tutto quello che avevo e non aveva senso non provarci.

Il pilota Aprilia ha poi spiegato come ha vissuto la gara e cosa lo aspetta domani:

Quando ho lasciato la frizione la moto si è mossa più lentamente del solito, quindi verificheremo e cercheremo di risolvere per domani. Sapevo che se avessi fatto bene le curve 6, 7 e 8 sarei riuscito a passarlo. I ragazzi sono stati veramente bravi e dobbiamo rimanere concentrati e vedere i dati perché ancora non sappiamo come fare con le gomme. Torniamo presto al lavoro perché domani c'è la parte più importante.

Federica Passoni

