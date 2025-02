FRMEC | Abu Dhabi, gara 1: Slater vince e resta in lotta per il titolo

Freddie Slater ha vinto gara 1 del quarto round della Formula Regional Middle East 2025, sul circuito di Yas Marina di Abu Dhabi. Il pilota britannico di Mumbai Falcons ha preceduto Ugo Ugochukwu (R-Ace GP) e Evan Giltaire (ART Grand Prix), vincendo anche nella classifica riservata ai rookie.

Slater vince e continua a sperare nel titolo

La vittoria di Slater è arrivata in partenza, quando dalla seconda posizione è riuscito a scavalcare il poleman Giltaire con un ottimo scatto, prendendosi la testa della corsa senza mai lasciarla. L'inglese di Mumbai Falcons ha poi gestito alla grande le ripartenze, vincendo con meno di un secondo di vantaggio sul rimontante Ugochukwu, che aveva in precedenza superato un Giltaire apparso non particolarmente a suo agio.

La vittoria, la terza in questo campionato, tiene a galla Slater per quanto riguarda la lotta al titolo: il distacco da Giltaire è sceso da 39 a 27 punti, e il francese ha anche perso la possibilità di vincere il titolo già nel corso di questo round. Tutto si giocherà quindi nell'ultimo appuntamento di Lusail, tra due settimane.

Quarto è Kanato Le (ART Grand Prix), che ha preceduto Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons), Brando Badoer (PHM Racing), Enzo Deligny (R-Ace GP), Ernesto Rivera (Pinnacle Motorsport), Nikita Bedrin (Sainteloc Racing), Akshay Bohra (R-Ace GP), Taito Kato (ART Grand Prix) e Aditya Kulkarni (AKCEL GP), che chiude la zona punti. Ritirato per un problema tecnico l'altro italiano presente, Matteo De Palo (Evans GP) al debutto in stagione.

Le classifiche della FRMEC

La classifica di gara 1 della FRMEC a Yas Marina © getraceresults.com

Classifica piloti: Giltaire 197, Slater 170, Badoer 136, Ugochukwu 130, Nael 125

Classifica rookie: Slater 240, Al Dhaheri 232, Rivera 142, Kato 128, Beeton 110.

Domani seguiranno gara 2 alle 6.35 e gara 3 alle 10.00.

Alfredo Cirelli