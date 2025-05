CISP | Doppietta di Simone Bianco a Misano, stupiscono i giovani della Wolf Academy

È stato un weekend da incorniciare, quello messo a segno da Simone Bianco nel primo round stagionale del Campionato Italiano Sport Prototipi. Il 17enne brianzolo, vincitore del contest Steering Wheel Award svoltosi lo scorso mese di Novembre, ha infatti dominato l'appuntamento di apertura della serie tricolore, andato in scena sul Misano World Circuit. Ma il nuovo corso del campionato è emerso grazie anche alle altre prestazioni dei giovani piloti della Wolf Academy, grazie anche alla presenza di Victor Ionescu, Alberto Fulgori e Giacomo Maman sul podio.

Undici rookie al via, in evidenza i giovani dell'Academy

La tappa che ha inaugurato la stagione 2025 del Campionato Italiano Sport Prototipi non ha certo deluso le attese, con ben diciotto Wolf GB08 Raiden al via ed una entry list che ha visto ai nastri di partenza ben undici rookie. Merito della nuova filosofia applicata alla serie tricolore ACI Sport e fortemente voluta dalla famiglia Bellarosa, che ha lanciato iniziative volte proprio a valorizzare i giovani talenti come lo Steering Wheel Award e la Wolf Academy, di cui fanno parte ben otto componenti del campionato. E proprio i rookie sono stati grandi protagonisti in occasione della prima uscita stagionale, con Simone Bianco nel ruolo di mattatore e gli altri tutti in grande evidenza nel corso del weekend, al punto che la classifica di gara-2 ha visto ben cinque piloti dell'Academy nelle prime sei posizioni.

Sin dalle prove libere, Bianco ha messo in mostra un passo che gli ha consentito di piazzarsi davanti a tutti, come evidenziato anche dal crono di 1:35.392 grazie al quale ha poi realizzato la pole position in qualifica, precedendo il compagno di squadra Victori Ionescu e l'ottimo Luca Verdi (Emotion Motorsport), quest'ultimo proveniente dal TCR Italy DSG e subito in luce al proprio debutto. Nonostante diversi interventi della Safety Car, Bianco è stato abile a mantenere sempre un margine di sicurezza nei confronti degli avversari in gara-1, precedendo Alberto Fulgori jr. (Bad Wolves) ed il campione in carica Davide Uboldi, quest'ultimo in grado di recuperare terreno dopo essere scattato dalla terza fila.

La partenza di gara-2 a Misano

Uboldi si difende con il terzo e quarto posto

Nella seconda manche, nonostante l'inversione delle prime otto posizioni sulla griglia è bastato poco più di un giro a Bianco per portarsi al comando della corsa scavalcando il poleman Omar Magliona, senza più mollare la leadership sino alla bandiera a scacchi. Anche in questa gara la SC è dovuta intervenire in un paio di occasioni: dapprima per un violento urto di Luca Verdi contro le barriera (senza conseguenze fisiche per il pilota) ed in seguito per un problema occorso a Luigi Maselli, che ha determinato l'esposizione della bandiera rossa. Sul podio, al fianco di Bianco, sono saliti Giacomo Maman (autore di un ottimo recupero dopo un problema accusato nelle qualifiche) e Victor Ionescu, mentre Uboldi ha portato a casa altri punti preziosi per il campionato giungendo quarto.

Il Campionato Italiano Sport Prototipi riaccenderà i propri motori per il secondo weekend stagionale, in programma a Vallelunga dal 6 all'8 Giugno: un banco di prova importante per testare i valori in campo e vedere se la prova di forza messa in mostra da Simone Bianco a Misano possa rivelarsi o meno l'inizio di una fuga per la vittoria. Nel frattempo, sono già aperte le candidature per la prossima edizione dello Steering Wheel Award, le quali si chiuderanno a fine Giugno e andranno a selezionare i migliori quattro piloti per altrettanti posti sulla griglia di partenza della stagione 2026.

