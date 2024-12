F1 | GP Qatar: Alpine a punti con Gasly. Debutto per Doohan già ad Abu Dhabi?

Alpine conquista un fantastico quinto posto nel GP del Qatar a Lusail con Pierre Gasly, rimanendo ancora in lotta per la sesta posizione del Mondiale. Il pilota francese ha sfruttato il caos generato dallo specchietto lasciato in pista da Alex Albon per issarsi al quinto posto, difendendosi poi egregiamente da Carlos Sainz nelle battute finali di corsa. Intanto, continua a rimbalzare il rumor che vorrebbe Jack Doohan al posto di Esteban Ocon già nel prossimo GP di Abu Dhabi.

Otto punti cruciali

Dopo il clamoroso doppio podio di Interlagos, Alpine era salita dal nono al sesto posto in classifica Costruttori. Nel seguente GP di Las Vegas però, nonostante una qualifica eccezionale di Gasly, terzo, è arrivato un doppio zero, anche per una rottura dallo stesso pilota francese per un problema al cambio. Haas e VCARB ne avevano approfittato per guadagnare punti, trend continuato anche nella Sprint Race del GP del Qatar, e sembrava che per il team transalpino le speranze fossero finite qui. A complicare le cose c'era poi stato il ritiro al via del GP di Ocon, coinvolto in un incidente con Hulkenberg e Colapinto.

La buona sorte ha però voluto premiare l'Alpine: i danni provocati dallo specchietto di Albon lasciato in pista e preso da Valtteri Bottas hanno causato due forature per Sainz e per Hamilton, causando l'ingresso di una Safety Car che ha permesso a Gasly di salire fino al sesto posto, poi diventato quinto grazie alla penalità di Norris. Il francese poi nel finale ha sfoderato una prestazione maiuscola difendendosi alla grande da Sainz, seppur con una Ferrari forse azzoppata dai detriti presi.

La Haas limita i danni chiudendo al nono posto con Magnussen, mentre le due VCARB, coinvolte in vari contatti, chiudono fuori dai punti. Ad una gara dal termine l'Alpine è ora risalita al sesto posto con 59 punti contro i 54 di Haas e i 46 della VCARB.

Doohan in Alpine a Yas Marina?

Nel frattempo, sembra essere finita l'esperienza di Esteban Ocon con la squadra francese: secondo quanto riportato da Sky Sports F1 la squadra cambierà pilota per l'ultima gara stagionale ad Abu Dhabi schierando Jack Doohan. Il pilota australiano, figlio del cinque volte campione del mondo del motomondiale Mick, è già stata annunciato per il prossimo anno, ma dovrebbe anticipare il suo debutto.

Per Ocon si chiude così con una gara d'anticipo l'avventura in Alpine, iniziata quando si chiamava ancora Renault nel 2020 (e in realtà ancora prima come tester) con cui ha vinto il suo unico GP in carriera, in Ungheria nel 2021, e ha conquistato altri tre podi. Nel 2025 inizierà la sua nuova avventura con Haas.

Alfredo Cirelli