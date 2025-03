MotoGP | GP Thailandia, Qualifiche: la pole è di Marc Márquez, Bagnaia in prima fila

A conquistare la prima pole stagionale di MotoGP sul tracciato della Thailandia è Marc Márquez, che si porta a casa la prima posizione nella mattinata di sabato e mette dietro di sè il fratello Álex, al secondo posto e il compagno Francesco Bagnaia al terzo.

Pole in Thailandia per Marc Márquez, in prima fila Álex Márquez e Bagnaia

Nel corso della mattina italiana è stato tempo per i piloti di affrontare la prima sessione di qualifica della stagione 2025, che ha visto proclamare come primo poleman dell'anno Marc Márquez. Lo spagnolo di casa Ducati Lenovo ha portato a casa il giro più veloce della sessione in 1:28.782 e si è conquistato così la prima piazzola in griglia in vista della Gara Sprint.

Ad accompagnarlo in prima fila c'è il fratello Álex Márquez, che con un giro di 1:28.928 occupa il secondo posto della classifica e affiancherà Marc alla partenza. Terzo posto invece per Francesco Bagnaia, che chiude la prima fila dello schieramento dopo essere passato dal Q1 con +0.173 di ritardo rispetto al tempo della pole. Quarta posizione per un inaspettato Jack Miller, che chiude come miglior Yamaha in pista il suo miglior giro in 1:29.090, seguito a ruota dal rookie Ai Ogura (1:29.134) in quinta posizione.

Buoni i tempi di Raúl Fernández e Morbidelli, cadute per Bezzecchi e Mir

Sul tracciato di Buriram sono degni di nota anche i piazzamenti di Franco Morbidelli (1:29.171) e Pedro Acosta (1:29.320), che dopo gli ottimi risultati nelle sessioni del venerdì, nel corso delle Qualifiche sono riusciti a tenere lo stesso livello di prestazione, piazzandosi rispettivamente al sesto e settimo posto, nonostante Acosta avesse fatto vedere di essere capace di posizioni più alte. Dall'ottava piazzola partirà invece Raúl Fernández, che con un tempo di 1:29.367 occupa stabilmente la sua posizione nella Top 10 e precede Marco Bezzecchi, nono alla bandiera a scacchi e protagonista, così come Joan Mir (in undicesima posizione), di una caduta nel corso degli ultimi momenti della sessione. A chiudere la classifica del Q2 sono Fabio Quartararo - decimo al traguardo sulla sua Yamaha - e Johann Zarco in dodicesima piazza, seconda Honda più veloce subito dopo Mir.

Nonostante questo bisogna tenere conto della posizione reale di Morbidelli e dei tre piloti che lo seguono in classifica per la Gara della domenica, che dopo aver ricevuto tre posizioni di penalità in griglia a seguito dell'incomprensione avuta con Bagnaia nel corso delle Practice, scatterà dalla nona posizione. Sesto posto effettivo quindi per Acosta, settimo per Raúl Fernández e ottavo per Bezzecchi.

Appena fuori dalla lista di piloti che hanno avuto accesso al Q2 ci sono invece Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso in 13esima posizione e a +0.057 dal tempo di Bagnaia in Q1, e Brad Binder in 14esima piazza, nonostante il suo compagno di squadra fosse entrato in Q2 già nel corso della sessione di Pre Qualifica del venerdì. Ad inseguire il sudafricano si trova Fermín Aldeguer, che chiude al 15esimo posto la sua prima qualifica in MotoGP e che precede al traguardo Luca Marini e Miguel Oliveira in 16esima e 17esima posizione. Ancora fatica anche per Maverick Viñales e Enea Bastianini, che partiranno rispettivamente dalla 18esima e dalla 20esima piazza e che accompagnano nel fondo della classifica Alex Rins - 19esimo allo scadere del tempo -, Somkiat Chantra in 21esima posizione e il test rider Aprilia Lorenzo Savadori all'ultimo posto.

MotoGP | GP Thailandia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

