GTWC Europe | Paul Ricard, qualifiche: Caldarelli/Cairoli/Bortolotti in pole

Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli hanno firmato la pole position per la 3h del Paul Ricard 2024, opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il tridente italiano di Iron Lynx e Lamborghini #63 ha avuto la meglio su Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22) Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2).

Lamborghini parte forte nella Q1

La prima qualifica dell'anno si è aperta con il giro veloce da parte di Franck Perera (GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163). Il pilota ufficiale del marchio bolognese ha fatto la differenza negli ultimi minuti abbattendo il crono da parte di Dries Vanthoor (WRT BMW #32) ed Adam Smally (Garage 59 McLaren #188), superiore a tutti in Bronze Cup.

Presenti nella parte alta della graduatoria anche Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #22), Maxime Martin (WRT BMW #46) ed Andrea Caldarelli (Iron Lynx Lamborghini #63), mentre è da segnalare una mediocre prestazione da parte delle varie Mercedes e delle nuovissime Aston Martin.

Mapelli e Cairoli restano davanti

Marco Mapelli e Matteo Cairoli hanno tenuto davanti a tutti Lamborghini dopo la Q2. GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163 ed Iron Lynx Lamborghini #63 hanno avuto la meglio su Schumacher CLRT Porsche #22, WRT BMW #46 e Mercedes-AMG Team GetSpeed #2

Rimonta significativa nella classifica dei tempi da parte dell'ultima auto citata, Fabian Schiller ha recuperato terreno grazie al giro veloce al termine di una serrata Q2.

Iron Lynx Lamborghini #63 al Paul Ricard - Credits. GTWC Europe

Iron Lynx in pole

Iron Lynx ha battuto il Team Grasser nel finale grazie all'ottima performance da parte di Mirko Bortolotti. L'ex campione della categoria ha tenuto testa all'ipotetico ritorno di Porsche e Mercedes, rispettivamente al via con Schumacher CLRT #22 e Mercedes-AMG Team GetSpeed #2.

Alle spalle della Lamborghini #163 di Grasser spicca BMW con ROWE Racing #998 e WRT #46, rispettivamente in azione con Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus e Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi.

Completano la Top10 WRT BMW #32, Garage 59 McLaren #188, meritamente in pole in Bronze Cup grazie ad una Q1 perfetta da parte di Adam Smally, Garage 59 McLaren #159 e ROWE Racing #98 e AF Corse Ferrari #51.

Menzione d'onore al termine della sessione in quel di Le Castellet anche per Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann/Mikaël Grenier (AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #777) e Ezequiel Pérez Companc/Patrick Assenheimer (Madpanda Motorsport Mercedes #90), rispettivamente davanti a tutti in Gold e Silver Cup.

Oggi alle 15.00 la gara sulla canonica distanza delle tre ore. Come sempre tutta l'attività in pista potrà essere seguita live gratuitamente sul canale GT World.

Luca Pellegrini