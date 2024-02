IGTC | 12h Bathurst: Porsche torna a vincere con Campbell/Vanthoor/Güven

vincono con Manthey EMA Motorsport Porsche #912 l'edizione 2024 della 12h di Bathurst, opening round dell'Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. opening round dell'e del

Kenny Habul/Jules Gounon/Luca Stolz (SunEnergy 1 Racing Mercedes #75) ed a Christopher Haase/Kelvin van der Linde/ Liam Talbot (Wash It – Audi Sport Team MPC #22).

BMW sfida Manthey EMA Porsche

Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130, squadra che dopo la seconda sosta della corsa ha subito una penalità per un'irregolarità ai box.

BMW M Team WRT #32 saluta il gruppo

The Cutting'. Charles Weerts è finito violentemente contro il muro di protezione dopo aver colpito una Ginetta GT4 in fase di doppiaggio.

La pioggia mette paura a tutti

Manthey EMA Porsche #912 perde terreno con una sanzione

La pioggia torna sulla 12h di Bathurst

Murray's Corner poco prima dell'intensificarsi della pioggia.

Porsche vola sotto la pioggia, Manthey EMA #912 senza rivali

Foto. Gruppe C Photography/SRO

Campbell contro tutti, Porsche spezza il dominio Mercedes

Manthey EMA Motorsport ottiene il primo acuto sul Mt. Panorama, Porsche svetta per la seconda volta dopo la clamorosa affermazione superiori per gran parte della corsa. Mercedes alza bandiera bianca con Kenny Habul/Jules Gounon/Luca Stolz, presenti sul podio davanti a Christopher Haase/Kelvin van der Linde/ Liam Talbot (Wash It – Audi Sport Team MPC #22).

Bastian Buus/Joel Eriksson/Janox Evans (Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13) e Rossi/Raffaele Marciello/Maxime Martin (BMW M Team WRT #46), rispettivamente presenti in quarta e quinta piazza all'arrivo. National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888 e Scott Taylor Motorsport Mercedes #222 concludono nell'ordine davanti a Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130.

Seconda affermazione nella storia per Porsche nella più importante competizione di durata d'Oceania, meritatamente a segno davanti ahttps://twitter.com/IntercontGTC/status/1759108250706882622, la prima tappa delè continuata con un duello particolarmente interessante traDuein successione a poco più di sette ore dalla fine hanno permesso anche a Mercedes di restare al passo con i migliori.ha gestito l'ennesimo restart della prova, leader davanti aed aDa segnalare anche il progressivo recupero dihttps://twitter.com/IntercontGTC/status/1758984926609756525Il primo colpo di scena è arrivato adalla fine con un impatto alL'auto che provvisoriamente si trovava in terza piazza alle spalle della gemella #46 ha quindi dovuto alzare bandiera bianca, un vero peccato dopo un week-end iniziato alla grande con una strepitosa pole-position da parte di Sheldon van der Linde. https://twitter.com/IntercontGTC/status/1759000012757905619Manthey EMA Porsche #912, nonostante una nuova Safety Car, ha mantenuto il controllo delle operazioni davanti a BMW WRT #46 ed alla prima delle due Audi targate Melbourne Performance Centre.si è posizionatoalle spalle del rientrante Maro Engel (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130).ha gestito sul bagnato le danze alla ripartenza, provvisoriamente leader su(Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13) e(Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo #77).è stato chiamato nell'immediato ai box, l'australiano è rientrato nonostante l'ingresso di una nuova Safety Car per un testacoda al 'The Cutting'. https://twitter.com/IntercontGTC/status/1759027527660581242, il danese e lo spagnolo hanno condotto le danze a cinque ore dalla conclusione di una prova ricca di colpi di scena e più che mai avvincente.segmento più che mai intenso con una battaglia su più fronti per la Top10., mentre anche laLa pista si è progressivamente asciugata e laha trovato per la prima volta la leadership in regime di Safety Car grazie ad un perfetto pit stop in corrispondenza dell'ottava neutralizzazione della giornata.leader provvisorio in PRO AM dopo aver recuperato un giro sui rivali, ha dovuto gestire un complicato restart, provvisoriamente davanti ahttps://twitter.com/IntercontGTC/status/1759042999638462475il padrone di casa ha fatto la differenza poco prima di una nuova interruzione per un incidente allo 'Skyline'., presenti nell'ordine al restart. Ottavo posto, invece, per, protagonista di un'escursione nella ghiaia delhttps://twitter.com/IntercontGTC/status/1759043284695941431. Il 'Grello' non ha lasciato scampo alla concorrenza che solo a meno di due ore dalla conclusione ha provato una timida rimonta con Bastian Buus #13 e Thomas Randle (Scott Taylor Motorsport Mercedes #222).La Porsche #13 e la rientrante Mercedes #75 di SunEnergy1 Racing. https://twitter.com/IntercontGTC/status/1759094699703345466 Tutti si sono fermati a meno di sessanta minuti dalla fine ai box per l'ultimo cambio di gomme ed il rifornimento finale,La graduatoria è stata rimescolata, Manthey EMA Porsche #912 ha dovuto rifare tutto da capo.L'ultima ripartenza, come da copione, è stata più che mai scoppiettante conche ha cercato in ogni modo di impensierire la testa della corsa.'ruggisce' nelle battute conclusive beffando nella sfida per l'ultima piazza d'onorehttps://twitter.com/IntercontGTC/status/1759105049748292055Prossima tappa del Fanatec GT World Challenge Australia a Phillip Island ad aprile, mentre l'Intercontinental GT Challenge tornerà protagonista a giugno per la prima volta con la Ravenol ADAC 24h del Nuerburgring. Luca Pellegrini