Formula Regional | Al via a Misano la stagione 2025

La stagione 2025 della Formula Regional europea parte a Misano Adriatico, nella cornice del primo ACI Racing Weekend dell'anno. Il campionato, l'ultimo prima della scissione tra ACI e Alpine, vedrà 10 appuntamenti in tutta Europa, di cui 3 in Italia.

I piloti da tenere d'occhio

Sono 25 i piloti al via a Misano, di nove team diversi. Favorito d'obbligo è certamente Freddie Slater (Prema), mattatore lo scorso anno nella F4 italiana e secondo questo inverno nella Formula Regional Middle East. Il britannico ha avuto anche modo di debuttare in F3 con AIX Racing nel round di Sakhir, facendo vedere buone prestazioni.. Dovrà vedersela con Evan Giltaire (ART Grand Prix), che invece della serie del medio oriente ha vinto il titolo. Da tenere d'occhio anche Jack Beeton (Prema), Enzo Deligny (R-Ace GP), Nikita Bedrin (Sainteloc Racing) e Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing).

Tre i piloti italiani al momento presenti: Giovanni Maschio (RPM), tornerà nella serie per il terzo anno, mentre Valerio Rinicella (CL Motorsport) e Matteo De Palo (Trident) saranno al via per la loro seconda stagione.

Il round di Misano della Formula Regional europea

Il primo round della Formula Regional europea, sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, coincide contestualmente con il primo ACI Racing Weekend del 2025. Allo stesso modo partiranno anche le stagioni del TCR Italy, del Campionato Italiano GT e della F4 italiana.

Dopo le due sessioni di test collettivi di venerdì, sabato e domenica saranno i giorni di gara. Sabato mattina ci sarà la prima sessione di qualifiche 08.30 (due batterie da 15 minuti), seguita dalla gara alle 16.10, da 30 minuti + 1 giro. Domenica sempre alle 08.30 ci sarà la seconda sessione di qualifiche, mentre gara 2 si terrà alle 17.30. Sia le qualifiche che le gare saranno visibili sia su ACI Sport TV, in italiano, che sul canale YouTube della categoria, in inglese.

