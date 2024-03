WEC | Cadillac Racing e Chip Ganassi si separano al termine della stagione

Cadillac Racing e Chip Ganassi si separano al termine del FIA World Endurance Championship e dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Le due organizzazioni hanno lavorato in stretta sintonia negli ultimi dodici mesi schierando almeno una V-Series.R in Europa ed una in North America.

Ganassi e General Motors insieme ancora per qualche mese

Ganassi e General Motors hanno collaborato insieme sin dal via del programma Hypercar di Cadillac Racing. Lo storico team che gareggia anche nella NTT IndyCar Series si è parallelamente alleato ad Action Express Racing, formazione vincente nell'ultimo IMSA WTSC in classe GTP con la coppia composta da Pipo Derani/Alexander Sims.

Il team citato potrebbe prendere il posto di Ganassi aggiungendo una seconda auto a tempo pieno nell'IMSA WTSC, mentre resta da capire cosa accadrà per il programma FIA WEC. L'impegno globale resta sicuramente importante per General Motors che parallelamente si sta impegnando anche in GT3 con la nuovissima Corvette.

Cadillac Racing #01 (Ganassi) in pista a Daytona - Credits: Courtesy of IMSA

Per ora, oltre al podio nella 24h Le Mans, Cadillac Racing e Chip Ganassi hanno primeggiato anche in IMSA in occasione del round di Laguna Seca con l'assodata coppia composta da Renger van der Zande/Sébastian Boudais.

Non vi sono dei comunicati o delle comunicazioni ufficiali da parte degli enti coinvolte, Racer.com (Marshall Pruett) ha riportato l'indiscrezione nella tarda serata di lunedì.

Da capire, invece, chi sceglierà Cadillac per il programma FIA WEC 2025 e dove si sposterà Ganassi. La squadra che ha vinto l'ultima IndyCar Series con Alex Palou potrebbe tornare con un altro marchio, magari sempre statunitense o con qualche altro brand che attualmente manca nel folto gruppo di Hypercar/LMDh.

Cadillac Racing si prepara per Sebring dopo il via del FIA WEC

Cadillac Racing, nel frattempo, sarà sicuramente da tenere in considerazione questo fine settimana in occasione della 72ma edizione della 12h di Sebring. Il secondo atto dell'IMSA WTSC vede gli americani all'attacco, sconfitti per un nulla da Porsche in occasione della Rolex 24 at Daytona.

Lo scorso anno arrivò nella storica location che sorge nello Stato della Florida la prima affermazione di Cadillac in GTP con il particolare prototipo che come BMW monta telaio Dallara. Il 2024 potrebbe vedere il bis di General Motors che ha sfiorato il podio overall anche ad inizio mese in occasione della 1812km del Qatar valida per il FIA WEC.

Luca Pellegrini