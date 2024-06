WEC | 24h Le Mans: AF Corse Ferrari #83 sempre leader all'inizio della notte

Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman guidano con AF Corse Ferrari #83 la 24h Le Mans all'inizio di una lunga notte d'azione. Porsche Penske Motorsport #5 e Toyota GR #8 inseguono nell'ordine a 16h dalla conclusione, la corsa è provvisoriamente in regime di Safety Car dopo un incidente a Mulsanne da parte della BMW #15.

4h Le Mans, pioggia torna sulla corsa

Dopo alcune ore di studio, la corsa si è animata con il calare del sole e con il ritorno della pioggia. La Ferrari #83 AF Corse ha continuato ad amministrare la scena, Robert Kubica ha controllato l'eventuale ritorno da parte di Porsche Penske #5 e della Toyota #8.

Il maltempo ha portato tutti a cambiare le gomme, una scelta non seguita da parte delle due 499P ufficiali. Il maltempo è presto passato, la decisione degli uomini di Maranello è risultata quindi ininfluente nell'economia generale della competizione.

AF Corse Ferrari #83 continua a governare la competizione dopo un contatto a Mulsanne con la BMW #15 di Dries Vanthoor. Robert Kubica è quindi sotto investigazione per il doppiaggio effettuato nei confronti dell'esperto pilota belga, vincitore in passato in GTE AM.

Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki (Porsche Penske Motorsport #5) e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) seguono nell'ordine davanti a Ferrari #50, Porsche Penske #6, Cadillac Racing #2, Ferrari #51 ed Hertz JOTA Porsche #12.

24h Le Mans nelle altre classi: COOL Racing #37 e WRT BMW #46 si dividono LMP2 e GT

COOL Racing detta il passo in LMP2 con Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen /Ritomo Miyata, l'equipaggio #37 precede per il momento Oliver Jarvis/ Bijoy Garg /Nolan Siegel (United Autosports #22) e Fabio Scherer/David Heinemeier Hansson /Kyffin Simpson (Nielsen Racing #24).

Tanta azione anche in LMGT3 con WRT BMW #46 al top nonostante un'investigazione per un contatto con l'Oreca 07 Gibson #23 United Autosports USA.

Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin #46 resistono provvisoriamente a Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler (Manthey Pure Rxcing Porsche #92), i due terzetti citati svettano su Heart of Racing Aston Martin #27, Akkodis ASP Lexus #87 ed Iron Dames Lamborghini #85.

Una lunga notte attende i protagonisti della 24h Le Mans, la pioggia può infatti tornare protagonista nelle prossime ore.

Da Le Mans - Luca Pellegrini