IMSA | Trasferta in Canada con LMP2, GTD PRO e GTD

Nuovo week-end questo fine settimana con il settimo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024. Riprende dopo due settimane di pausa la stagione presso lo spettacolare Canadian Tire Motorsport Park (CTMP), round riservato a LMP2, GTD PRO e GTD vista anche la concomitanza con la tappa di San Paolo del FIA World Endurance Championship.

Assenti, quindi, le GTP, classe che tornerà in azione ad agosto con il tradizionale round di Road America (Wisconsin). Successivamente la classe regina mancherà all’appello anche al VIRginia International Raceway per il tradizionale round riservato esclusivamente alle GT.

LMP2, regine per una domenica

Cresce l’attesa per la bagarre in classe LMP2, categoria presente nell’IMSA WTSC oltre che nell’European Le Mans Series che proprio settimana scorsa ha gareggiato in quel di Imola. Riley #74 detta legge dopo la 6h del Glen con Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon, il tridente ha 958p contro i 952p di Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Connor Zilisch (Era Motorsport #18).

Sono tanti questo fine settimana i cambi di entry list vista la scomoda concomitanza con il Mondiale Endurance, la terza in stagione dopo Long Beach e Laguna Seca. In merito citiamo il ritorno la presenza di Renger van der Zande (Tower Motorsport #8), Scott Huffaker (TDS Racing #11), Filipe Albuquerque (United Autosports USA #22), Pipo Derani (AF Corse #88) e Louis Delétraz (AO Racing #99) , rispettivamente al posto di Charlie Eastwood #8, Mikkel Jensen #11, Paul Di Resta #22, Nicklas Nielsen #88 e Paul-Loup Chatin #99.

GTD PRO, Corvette e Ford alla caccia della prima affermazione?

Corvette e Ford inseguono la prima affermazione nell’IMSA WTSC in GTD PRO. Le due auto statunitensi saranno indubbiamente le osservate speciali anche in Canada a Mosport, General Motors ci riprova dopo aver sfiorato l’affermazione nella 6h del Glen con la vettura #4 di Tommy Milner/Nicky Catsburg.

Laurin Heinrich/Seb Priaulx (AO Racing Porsche #77) sono provvisoriamente al comando della classifica generale dopo tre tappe di durata e gli eventi di Laguna Seca e Detroit. ‘Rexy’ vanta 1632p contro i 1585p di Jack Hawksworth/Ben Barnicoat (Vasser Sullivan Lexus #14) ed i 1572p dell’Aston Martin #23 Heart of Racing affidata a Ross Gunn. Il britannico, come accaduto già nel corso del campionato, riceverà il supporto da parte di Mario Farnbacher e non da parte di Alex Riberas, presente in Brasile in LMGT3.

GTD, Winward Racing per lo strappo decisivo?

A metà campionato è difficile parlare di allungo decisivo, ma è chiaro che in GTD vi è solo una vettura da battere al momento. Stiamo parlando della Mercedes AMG GT3 #57 Winward Racing affidata a Russell Ward/ Philip Ellis, coppia che per ora ha vinto quattro delle cinque sfide disputate.

I padroni della Rolex 24, della Sebring 12 e della 6h del Glen partono con il favore del pronostico anche in Canada in un week-end in cui ci si attende una bella prestazione anche da Roman De Angelis, padrone di casa che tornerà come sempre a bordo dell’Aston Martin Heart of Racing #27 in coppia con Spencer Pumpelly. Anche in questo caso è da citare l’assenza di Marco Sorensen, atteso nel FIA WEC a due settimane dalla meravigliosa affermazione nella 24h di Spa.

Come accaduto per gli altri round Sprint dell’IMSA WTSC 2024 mancheranno all’appello le Ferrari in GTD PRO ed in GTD. Nella specifica tappa di Mosport non ci sarà anche la Porsche #120 Wright Motorsport, provvisoriamente al comando nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS in classe PRO.

Domenica la gara live su IMSA.com e IMSA.tv, da quest’anno anche su YouTube sul canale della categoria. Ricordiamo che la durata della corsa sarà da 2h e 40 minuti come accadrà nuovamente nel corso della stagione anche a Road America ed al VIRgina International Raceway.

Luca Pellegrini

Credits. Courtesy to IMSA