WorldSBK | Test Jerez, Day 2: ritorno con botto di Bimota, è subito doppietta

È un ritorno coi fiocchi quello di Bimota nella seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera, solito appuntamento che va a chiudere ufficialmente la stagione del WorldSBK. Axel Bassani ha preceduto Alex Lowes in quella che è stata una doppietta per la KB998, seguita poi dalla “sorella” ZX-10RR di Garrett Gerloff.

Tra Bimota e Kawasaki: è festa a Akashi

Il gruppo Kawasaki ha di che festeggiare ai test di Jerez grazie ad una splendida tripletta che va così a chiudere il 2024 con tante speranze per la prossima stagione. Al ritorno ufficiale nel WorldSBK il marchio italiano Bimota ha sconvolto la concorrenza con una splendida doppietta. Axel Bassani si è subito trovato a proprio agio con la nuova moto che ha lo stesso motore della ZX-10RR ma il telaio è interamente sviluppato dalla casa italiana. Il pilota veneto ha fatto segnare 1:38.478 di grande auspicio, dato che il crono fatto segnare dal #47 è di circa mezzo secondo più veloce di quanto fatto segnare in Superpole giusto qualche giorno prima durante il weekend di gara. Alex Lowes segue il compagno di squadra con il crono di 1:38.679. La Kawasaki ZX-10RR di Puccetti Racing chiude ancora una volta la top 3, così come successo nella giornata di ieri. Garrett Gerloff migliora di oltre quattro decimi il tempo fatto segnare il giorno prima, confermando così la potenzialità del pacchetto.

Vierge e Bautista seguono, progressi per Mackenzie

Con il terzetto di Akashi-Rimini a comandare le operazioni, sono due spagnoli a seguire. Xavi Vierge è nuovamente 4° davanti a Álvaro Bautista, unica Ducati Aruba.it Racing presente nelle graduatorie. Sono tangibili i progressi fatti da Tarran Mackenzie sulla CBR1000RR di MIE Racing: l'ex campione del British Superbike ha concluso il suo 2024 in 6ª posizione in 1:39.841, pagando solamente quattro decimi rispetto all'ufficiale Vierge. Mackenzie ha preceduto i connazionali Ryan Vickers, ancora alle prime prese di contatto con la Panigale V4R di Motocorsa Racing, e Tommy Bridewell, presente a Jerez dopo la wild-card disputata con Honda Racing UK.

WorldSBK | Test Jerez: i risultati del Day 2

Valentino Aggio

