WEC | Valentino Rossi ancora in LMGT3 con WRT BMW

Valentino Rossi correrà nel FIA World Endurance Championship 2025 in LMGT3 a bordo della BMW M4 GT3 EVO #46 schierata dal team WRT. Il pluricampione del mondo mantiene quindi il proprio posto in griglia insieme ad Ahmad Al Harthy ed a Kelvin van der Linde.

Rossi resta nel WEC

La Leggenda del Motomondiale, presente a podio due volte nel FIA WEC 2024 tra Imola e Fuji, tornerà a tempo pieno nel FIA WEC 2025 e di conseguenza disputerà per la seconda volta in carriera la 24h Le Mans tra le GT3.

L'italiano condividerà l'abitacolo ancora una volta con il Bronze Driver Ahmad Al Harthy e con il sudafricano Kelvin van der Linde, ex alfiere di Audi Sport che si appresta per prendere il posto di Maxime Martin.

WRT avrà anche una seconda BMW M4 GT3 EVO in azione con il brasiliano Augusto Farfus, il vincitore della 24h Le Mans 2024 in LMGT3 Yasser Shahin e l'ex campione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Timur Boguslavskiy. Il primo passa quindi da Porsche a BMW, il secondo approda con WRT dopo aver disputato alcune corse nel Mondiale 2024 con Akkodis ASP Lexus.

Non ci saranno Darren Leung e Sean Gelael, nuovi alfieri di United Autosports McLaren e Maxime Martin che dal 2025 rappresenterà Mercedes dopo una lunga collaborazione con il costruttore tedesco.

Rossi altri programmi nel 2025?

Oltre al programma nel Mondiale Endurance, Rossi dovrebbe correre la 12h di Bathurst quest'anno come accaduto nel 2024 con una BMW schierata da WRT.

L'ex centauro potrebbe disputare alcuni selezionati atti del GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato che non presenta nessuna concomitanza con il FIA WEC.

Il condizionale resta d'obbligo, il pilota italiano ha più volte detto di voler ridurre il proprio impegno sportivo dopo un 2024 ricco di eventi tra Mondiale e la partecipazione al campionato gestito da SRO.

Luca Pellegrini