Moto3 | GP Francia, Gara: Muñoz irruente, vince Rueda

Nella giornata nuvolosa di Le Mans è ancora José Antonio Rueda a conquistare la vittoria del GP di Francia. Lo seguono sul podio Joel Kelso in seconda posizione e David Muñoz in terza posizione che ha tentato una manovra avventata all'ultima curva. Cade Guido Pini.

David Muñoz regala la vittoria a Rueda

Sul tracciato umido di Le Mans Josè Antonio Rueda conquista la quarta vittoria stagionale in Moto3. Dopo la difficile qualifica della giornata di ieri, il pilota spagnolo è rimasto per tutta la gara alle spalle del gruppo di testa. Nel corso dell'ultimo giro un contatto tra David Muñoz e Joel Kelso, che ha portato entrambi i piloti ad andare larghi, gli ha regalato la vittoria. Un successo importante per lo spagnolo, dopo lo zero del suo rivale nel mondiale Ángel Piqueras.

Il contatto tra David Muñoz e Joel Kelso, nega la prima vittoria nella categoria ad entrambi i piloti. Joel Kelso, in testa per tutto il Gran Premio, purtroppo nell'ultimo giro ha commesso un piccolo errore che ha concesso a David Muñoz di avvicinarsi e tentare un attacco. È stata una buona gara per David Muñoz, fino all'ultimo giro. Il pilota spagnolo ha mostrato un buon ritmo sin dal primo giro della gara, candidandosi alla vittoria. Purtroppo, il contatto dell'ultimo giro lo ha visto chiudere in terza posizione. Comunque un buon risultato per Muñoz, dopo il difficile inizio di stagione.

Cadono Piqueras e Pini

Settima posizione per Maximo Quiles. Il rookie partito dalla pole position non è riuscito a rimanere con il gruppo di testa, ma porta a casa un risultato importante. Lo seguono Adrián Fernández, in ottava posizione e Luca Lunetta in nona. Undicesima posizione, invece, per Dennis Foggia che in questo weekend non è sembrato aver ritmo per lottare per la parte alta della classifica. Quindicesima posizione per Nicola Carraro. Chiude il gruppo degli italiani Riccardo Rossi, in diciottesima posizione. Ritirato, invece, Stefano Nepa.

Partito leggermente arretrato, Ángel Piqueras, si è riportato nel gruppo di testa nel corso dei primi giri. La troppa foga di riavvicinarsi alla lotta per il podio, però, ha portato il pilota MT Helmets a commettere due errori, il secondo dei quali è risultato in una caduta. Uno zero pesante per la classifica mondiale. Cade anche Guido Pini a cinque giri dalla fine. Grande peccato per il pilota italiano che, nella giornata di ieri, ha conquistato per la prima volta in carriera la prima fila. Un epilogo non felice per Pini che, al momento della caduta, era in lotta per il podio. Il pilota italiano è riuscito poi a ripartire e ha chiuso la gara in diciassettesima posizione.

Moto3 | GP Francia: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea