Moto2 | GP Francia, Gara: un imprendibile Garcia trionfa e diventa leader

Sotto il sole pallido di Le Mans, Sergio Garcia trionfa nella domenica di gara di Moto2. Imprendibile sin dal giro uno, ha creato un gap enorme con i suoi inseguitori. Rispettivamente in seconda e terza posizione il compagno di squadra Ai Ogura e Alonso Lopez. Tony Arbolino chiude soltanto in ottava piazza.

Garcia vola in solitaria, Roberts perde la testa del campionato

Altra gara, altro trionfo: Sergio Garcia ha dominato la gara di Le Mans, cogliendo così la sua seconda vittoria in carriera in Moto2 e anche la testa della classifica generale. Lo spagnolo sale così sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata dall'inizio alla fine: scattato dalla terza posizione, Garcia ha subito preso la testa della corsa fino al traguardo finale, aumentando il gap con i suoi inseguitori di giro in giro.

Dietro di lui, la vera lotta fino all'ultimo giro per accaparrarsi il secondo e il terzo gradino del podio. Doppietta MT Helmets: Ai Ogura la spunta su tutti, riuscendo a piazzarsi secondo al traguardo con un soprasso nell'ultimo giro. Alonso Lopez chiude il podio nonostante un contatto con Joe Roberts nelle ultime due curve di gara. Pilota americano che chiude a quarto, vedendosi così soffiare la leadership di campionato.

Somkiat Chantra incredibilmente 5° nel marasma finale, seguito da un Aron Canet partito male. Il pilota spagnolo partiva dalla pole position con ancora la caviglia dolorante, è riuscito a recuperare posizioni nelle prime fasi di gara ma si è visto sfuggire il podio soltanto negli ultimi giri.

Arbolino miglior italiano, Foggia arretrato

Tony Arbolino riesce a prendersi un buon ottavo posto nella gara di oggi. Non il suo miglior inizio di stagione, il pilota italiano è riuscito a portarsi a casa dei punti importanti in vista della classifica generale. Davanti a lui la promessa Fermin Aldeguer, che si piazza in 7° posizione dopo la vittoria nel GP di casa a Jerez. Chiudono la top 10 Albert Arenas e Izan Guevara.

Molto più arretrato Dennis Foggia: per il pilota tricolore il weekend non è andato per il verso giusto e si accontenta di una 19° posizione. Peccato per Manuel Gonzalez, scivolato a metà gara quando lottava per il podio, che chiude nella parte finale della classifica.

Moto2 | I risultati della gara di Le Mans

L'ordine di arrivo della Moto2 | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Claudia Barchiesi