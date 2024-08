BTCC e NASCAR riaccendono i motori nell'ultima giornata delle Olimpiadi | A Ruota Libera

Il BTCC e la NASCAR Truck Series sono le protagoniste della 25ma puntata stagionale di ‘A Ruota Libera', il consueto appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. La serie inglese e la realtà statunitense hanno regalato emozioni in un week-end speciale che ha segnato la conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il motorsport continua all'esterno di Parigi 2024

Oltre a F1, F2, F3, Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS , IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Motomondiale e Superbike sono stati pochi i campionati che hanno effettuato un evento nelle ultime due settimane, completamente dedicate alle Olimpiadi 2024.

Il motorsport ha continuato quindi il proprio cammino parallelamente alla rassegna parigina, una dinamica che continua nel tempo e che difficilmente verrà modificata. Lo sport del motore resta all'orizzonte dalla rassegna a Cinque Cerchi ad eccezione di quanto accaduto nel 1900 a Parigi e nel 1936 a Berlino.

Ricordiamo che attualmente vi è un limite per i motori ai Giochi, una norma stabilita della stessa ‘Carta Olimpica’:

Non sono accettabili sport, discipline o eventi in cui le prestazioni dipendono essenzialmente dalla propulsione meccanica.

La speranza è quella di un cambio di rotta nel futuro, magari già a Los Angeles 2028 o in quel di Brisbane 2035. In attesa ci sarà da divertirsi a Valencia in autunno con la terza edizione dei FIA Motorsport Games, sempre più ricchi di discipline e di attenzione dopo le prime due volte tra Roma (Vallelunga 2019) e Marsiglia (Le Castellet 2022).

Nel frattempo, una volta spento il braciere di Parigi 2024, l'Italia può vantare un totale complessivo di 40 podi come a Tokyo, ma con due ori in più. Oltre ai 12 successi sono anche da citare i 13 argenti ed i 15 bronzi al termine di due intense settimane d'azione.

BTCC, Knockhill: Ingram resiste ad Hill e resta al comando del campionato

Tom Ingram mantiene il primato assoluto nel Kwik Fit British Touring Car Championship dopo uno spettacolare fine settimana in quel di Knockhill. Il pilota Hyundai mantiene tre punti di scarto nei confronti di Jack Hill, vincitore di almeno una sfida al termine di una domenica ricca di bagarre e colpi di scena.

Hill si avvicina a Ingram in campionato a Knockhill nell'ultimo giorno delle Olimpiadi 2024 - Credits: BTCC

Race-1: Turkington dalla pole, out Ingram

Dalla pole alla vittoria come nella race-1 di Croft per la BMW di Colin Turkington. Il veterano dello schieramento ha colto la 71ma affermazione in carriera imponendosi con margine nei confronti di Josh Cook (LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ Toyota) ed Adam Morgan (Team BMW).

I due sono stati protagonisti di una bella bagarre nel finale con Cook che ha approfittato alla perfezione di qualche indecisione di Morgan nel tentativo di passare l'irlandese Aron Taylor-Smith (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall).

Jack Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW), 7mo in griglia, ha concluso nell'ordine precedendo la Ford #1 NAPA Racing UK di Ash Sutton in rimonta dalla 12ma posizione in griglia. Il campione in carica ha preceduto all'arrivo il teammate Dan Rowbottom e Rob Huff (Toyota GR UK).

Giornata da scordare, invece, per Tom Ingram (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai). Il leader del campionato dopo l'appuntamento di Croft ha perso terreno in seguito ad un contatto nelle prime battute dell'evento, il #80 dello schieramento che scattava dalla 18ma piazza è stato costretto al ritiro prematuramente.

Race-2: Hill vince e prende la vetta del campionato

La race-2 è stata vinta da Jake Hill, abile a superare i rivali con una partenza perfetta prima di raggiungere Colin Turkington. Quest'ultimo ha ceduto spazio al #24 dello schieramento che ha meritatamente ritrovato la vittoria dopo una qualifica difficile ed una compressa race-1.

Le due BMW hanno preceduto all'arrivo Cook, Sutton, Morgan, Dan Cammish (NAPA Racing UK), Tom Chilton (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai) e Ingram. Bella rimonta dal fondo dello schieramento per l'ex campione della categoria, abile a limitare i danni in ottica campionato.

Race-3: Huff beffa Ingram che torna leader

Rob Huff ha vinto con forza l'ultima prova in programma sfruttando al meglio la prima posizione acquisita nel sorteggio della ‘reverse grid’. Il 12mo classificato della race-2 ha difeso con ogni mezzo il primato da Ingram, terzo sullo schieramento allo spegnimento dei semafori.

La Toyota Corolla ha tenuto a bada la prima delle Hyundai del Team BRISTOL STREET MOTORS al termine di un evento molto concitato che è stato interrotto per qualche passaggio con una Safety Car dopo una serie di contatti nel cuore del gruppo.

L'ex campione del mondo turismo Huff ha beffato Ingram che per soli 3 punti ha ripreso ad Hill il primato in campionato. Ancora a +20 lunghezze la Ford #1 di Sutton, protagonista che nel finale ha provato in ogni modo a prendere il podio su Chilton

Prossimo evento a fine agosto a Donington Park GP. Sarà la seconda volta che il BTCC 2024 gareggerà nella nota pista inglese, la prima fu ad inizio anno nella conformazione ‘National’ senza quindi i due tornanti conclusivi.

NASCAR Truck Series, Richmond: Majeski vince ancora, Heim campione regular season

Quinta affermazione in carriera, seconda consecutiva, per la Ty Majeski nella NASCAR Truck Series a Richmond. Il #98 dello schieramento domina la scena con la propria Ford targata Soda Sense/Curb Records imponendosi con margine nei confronti di Christian Eckes (Instacoat Premium Products Chevrolet #19) e Taylor Gray (JBL Toyota #17).

La sfida di domenica mattina ha sancito ufficialmente la fine della regular season per quanto riguarda la terza categoria per importanza della NASCAR. Corey Heim, grazie alle cinque affermazioni ottenute da Daytona ad oggi, è il migliore della graduatoria alla vigilia della prima tappa del Round of 10 dei Playoffs.

L'americano si contenderà il titolo da fine agosto a Milwaukee Mile insieme a Eckes, Majeski, Nick Sanchez, Rajah Caruth, Grant Enfinger, Tyler Ankrum, Gray, Ben Rhodes e Daniel Dye.

Nella prossima puntata…

Si tornerà a fare sul serio con il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS (Road America), il Repco Supercars Championship (Tasmania), NASCAR (Michigan) ed il DTM che riprenderà il proprio campionato dal Nurburgring.

Luca Pellegrini