Moto2 | GP Italia, qualifiche: Moreira in pole con record della pista

Seconda pole position consecutiva per Diogo Moreira, che al Mugello ha conquistato il miglior tempo in qualifica in Moto2 battendo anche il record della pista. Il brasiliano di Italtrans conferma l'ottimo stato di forma anche sulla pista toscana, mettendosi in una posizione di forza per cercare una tanto inseguita vittoria sinora soltanto sfiorata.

Moreira spunta in Q2 ed evita la penalità

Il brasiliano ha chiuso conquistando il nuovo record della pista in 1.49.745, battendo Canet, Arenas e Ramirez che partiranno subito dietro di lui. Il brasiliano e lo spagnolo di American Racing erano finiti sotto investigazione dopo un episodio che li ha visti coinvolti nel finale del turno e nel quale a farne le spese con una scivolata era stato Filip Salac. Troppo poco per la direzione gara, che non ha sanzionato nessuno dei coinvolti per la rabbia di Salac, che così sarà costretto a partire solo 16°.

This is the incident between Moreira, Salac and Arenas 👀#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/5AU5p4PNt1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2025

Per Canet ci è voluta una revisione della direzione gara, che inizialmente aveva cancellato il suo 1.49.831 per bandiera gialla e che dopo la qualifica lo ha “graziato” permettendogli di saltare dalla settima alla seconda posizione. Così facendo, per Manu Gonzalez, quinto a meno di due decimi dalla pole, la gara sarà focalizzata sull'inseguimento a Canet nel lungo duello per la vetta del Mondiale che vede coinvolti i due spagnoli. Gonzalez, capace di risalire la classifica nel finale, si è piazzato davanti a Oncu e Vietti, con l'italiano di Boscoscuro che apre la terza fila. Vietti precede Baltus - finito al centro medico per un highside al Correntaio -, Holgado e Arbolino. 11° invece David Alonso, mentre ha chiuso solo 18° Joe Roberts che non è riuscito a replicare il tempo clamoroso del Q1 che gli avrebbe consentito di partire secondo con un centesimo di vantaggio su Arenas.

Record già in Q1, fuori Ortolà

In un turno dove si è registrato il record della pista (durato pochi minuti) grazie all'1.49.847 proprio di Roberts e dove sono passati anche Oncu, Alonso e Sasaki, il primo degli eliminati è stato Ortolà con la MSi-Boscoscuro. Il rookie spagnolo, che partirà così 19°, è seguito da un altro rookie, Huertas, Binder e Veijer. Ultime posizioni invece occupate da Van de Goorbergh e Atiratphuvapat, caduti nel corso del Q1 e impossibilitati a riprendere la sessione per fare il tempo.

Thankfully Zonta vd Goorbergh and Nakarin Atiratphuvapat walk away after this BIG collision 😱#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/wVN7xMxMkD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2025

La classifica

Credits: MotoGP

Il via della gara della Moto2 è previsto per domani alle 12.20: grande attesa per un nuovo capitolo della sfida iridata tra Canet e Gonzalez.

Mattia Fundarò