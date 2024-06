XGT4 Italy | Doppietta di Guedes a Vallelunga, Frizza e Losi svettano tra le Bmw

Un caldo fine settimana di emozioni ha accompagnato il secondo round stagionale del campionato XGT4 Italy, andato in scena nel prestigioso palcoscenico dell’Autodromo ‘Piero Taruffi’ di Vallelunga nell’ambito dell’ACI Racing Weekend. Uno schieramento ricco di marchi prestigiosi ha accompagnato la nuova sfida della serie tricolore organizzata da FX Racing Weekend, regalando al folto pubblico presente in tribuna e nel paddock due gare combattute ed incerte dalla prima all’ultima curva.

A svettare nella graduatoria assoluta è stato in entrambe le occasioni il portoghese Tomas Guedes, il quale a bordo della Porsche Cayman GT4 del team Autorlando Sport ha preceduto al termine di un confronto serrato il giovane finlandese Benjamin Sylvestersson, al volante della Bmw M4 GT4 di Promodrive. Ad alternarsi sul terzo gradino del podio sono state invece le Mercedes AMG GT4 di Manuel Lasagni (CZ Bassano Racing Team) in gara-1 e quella dello sloveno Mark Kastelic (Lema Racing) nella seconda manche. Altrettanto accesa la sfida emersa nella divisione XGTM riservata alle Bmw M2 Cup, con Andrea Frizza (V-Action Racing Team) che nel confronto del Sabato ha avuto la meglio nei confronti di Maurizio Losi (CZ Bassano Racing Team) e Riccardo Tucci (Pinetti Motorsport), mentre nella seconda prova a riprendersi lo scettro è stato lo stesso Losi davanti a Frizza e al macedone Sashko Atanasovski (Pro.Motorsport).

Le qualifiche: doppia pole di Guedes

Dopo i turni di prove libere XGT4 Italy che hanno inaugurato l’attività in pista dell’ACI Racing Weekend sul circuito capitolino, la sfida è entrata nel vivo con la doppia sfida delle qualifiche, volta a determinare le griglie di partenza delle due manche di gara. Ad imporsi con il miglior crono in ambedue le sessioni è stato Guedes, il quale è dapprima riuscito a svettare con il crono di 1:40.891 per poi migliorarsi di altri tre decimi nel corso della seconda sessione. Il gap sul primo degli inseguitori è stato comunque ridotto, con Sylvestersson a precedere Kastelic, Lasagni ed il giovanissimo rookie Dawid Zydlewski. Nella divisione XGTM a centrare il best lap è stato Maurizio Losi nella prima sessione, mentre il bresciano Andrea Frizza è riuscito ad imporsi nella Q2 sul rivale con un margine di appena dieci millesimi. Tucci si è distinto nella prima qualifica con un eccellente secondo tempo, mentre il macedone Atanasovski è riuscito ad ottenere un quarto ed un terzo tempo.

Le interviste di Davide Valsecchi sul podio di Vallelunga

Gara-1: non basta un Sylvestersson arrembante

Dopo un ottimo spunto allo start che gli ha consentito di mantenere il comando del gruppo, Guedes ha dovuto fare i conti con il perentorio ritorno di Sylvestersson alle sue spalle, la cui minaccia è stata sventata solo in seguito al doppio ingresso della Safet Car: dapprima a causa del ritiro della Porsche Cayman di Lorenzo Semprini dopo circa 7’ di gara, quindi nel finale in seguito allo stop della Mercedes di Kastelic, sino a quel momento saldamente in terza posizione. Il portoghese ha dunque potuto conservare la leadership sino alla bandiera a scacchi, dove è transitato con un margine di soli sei decimi nei confronti di Sylvestersson, mentre Lasagni non si è lasciato sfuggire l’occasione del podio. Da segnalare un testacoda proprio all’ultimo giro da parte dell’Audi R8 LMS GT4 di Gabriele Bini, mentre il toscano stava cercando di insidiare la posizione di Mariano Bellin. Nella divisione XGTM, la sfida per il successo ha visto prevalere Andrea Frizza dopo un bellissimo sorpasso nel finale ai danni di Losi, mentre Tucci si è tolto la soddisfazione di precedere Atanasovski in un confronto che ha visto i primi quattro chiudere nello spazio di soli 2”6.

Gara-2: Losi batte Frizza nella divisione XGTM

Guedes non si è lasciato sorprendere allo spegnimento dei semafori, costruendo sin dalle prime battute un margine di sicurezza nei confronti di Sylvestersson in una gara priva di neutralizzazioni. Il terzo gradino del podio in questa circostanza è andato a Kastelic, abile a riscattarsi dopo la sfortuna patita il giorno precedente e a precedere le altre Mercedes di Lasagni e Zydlewski. A completare la classifica la Cayman 718 di Danilo Arfini (Centri Porsche Ticino) davanti a Bini e Semprini. Maurizio Losi si è imposto autorevolmente nella divisione XGTM, avendo la meglio nei confronti di Frizza e di un grintoso Atanasovski, con Tucci che in questa occasione si è dovuto accontentare della quarta piazza finale.