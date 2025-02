WEC | 1812km Qatar, prove libere: Cadillac avanti, bene Ferrari

Cadillac Hertz Team JOTA detta il passo in classifica al termine delle prime due prove libere della 1812km del Qatar, opening round del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio americano precede Ferrari nella FP2, la più indicativa in termini cronometrici.

1812km Qatar, prove libere: Cadillac e Ferrari partono forte

Will Stevens ha registrato nel pomeriggio italiano il tempo di 1.39.601 abbattendo di tre decimi il riferimento della Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco. Il britannico porta quindi al top Cadillac Hertz Team JOTA, protagonista in positivo anche del Prologue di settimana scorsa e della FP1 di questa mattina che ha sorriso alla Ferrari #51 di James Calado.

Robin Frijns (BMW #20) e la Cadillac #38 di Sebastien Bourdais si inseriscono nell'ordine precedendo Antonio Giovinazzi (Ferrari #51) e Brendon Hartley (Toyota GR #8).

Alpine #36, AF Corse Ferrari #83, Alpine #36 e BMW #15 concludono nell'ordine la Top10 di una sessione che non ha visto brillare le Peugeot e le due Porsche ufficiali. L'auto che ha vinto l'ultimo titolo piloti si colloca infatti alle spalle della prima metà del gruppo in vista della FP3 e soprattutto delle qualifiche di domani.

Problemi in mattinata per l'Aston Martin #009, l'auto è tornata regolarmente in azione nel pomeriggio. Alex Riberas si è fermato in pista durante la FP1 provocando una breve red flag.

1812km Qatar, prove libere LMGT3: McLaren all'attacco

United Autosports McLaren sorride nelle prove libere della 1812km del Qatar con Sean Gelael. L'asiatico ex alfiere di WRT BMW ha registrato il miglior crono abbattendo di 136 millesimi la prestazione della Lexus RC F GT3 #78 Akkodis ASP di Ben Barnicoat.

L'ex campione GTD PRO per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, al top in mattinata, ha preceduto nella FP2 l'auto gemella #87 di José Maria Lopez e le due Ferrari VISTA AF Corse (#21 davanti alla #54).

Bene, soprattutto in mattinata, anche le due Chevrolet Corvette Z06 GT3.R di TF Sport. Nella FP2, la sessione più indicativa della giornata, il migliore è stato per le auto americane Jonny Edgar al volante dell'auto #33 con il 7mo crono alle spalle dell'Aston Martin Vantage EVO GT3 #10 Racing Spirit of Leman.

Domani mattina la terza sessione di prove libere in vista della gara di venerdì. Ricordiamo che tra meno di ventiquattro ore si terranno anche le qualifiche, divise come sempre per le Hypercar e per le LMGT3.

Luca Pellegrini