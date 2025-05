F1 | GP Monaco, FP3: Leclerc ancora davanti, Hamilton a muro

A Monaco si avvicina sempre di più l’ora delle qualifiche per la Formula 1 e Charles Leclerc si prepara nel modo migliore segnando il miglior tempo anche nella terza ed ultima sessione di prove libere.

Il pilota di casa, dopo essere stato il più veloce nelle FP1 e FP2 di ieri, si è riconfermato anche nelle FP3 precedendo Max Verstappen e Lando Norris al termine di un turno segnato da un impatto contro le barriere di Lewis Hamilton.

Ferrari a due facce: Leclerc vola, ma Hamilton rischia

Prosegue fino ad ora il weekend “perfetto” di Charles Leclerc: l’alfiere Ferrari, che vinse a Monte-Carlo lo scorso anno, si sta riconfermando sulle “sue” strade del Principato mostrando un ottimo ritmo nei stint in queste prove libere. Il suo miglior tempo, registrato in 1:10.953, lo elegge ad unico pilota capace di scendere finora sotto il muro del minuto ed 11 secondi.

Anche Lewis Hamilton stava girando abbastanza forte, posizionandosi quinto a pochi decimi dai primi, ma nel suo ultimo stint di sessione ha perso il controllo alla Massenet (curva 3) prima di sbattere contro le barriere e danneggiare la sospensione destra. Una tegola non da poco per i meccanici della Ferrari, costretti a fare gli straordinari per riparare la sua monoposto e rimettere il britannico in pista in tempo per il Q1.

Verstappen in dubbio con la C6, McLaren sempre in agguato

Subito dietro a Leclerc, Max Verstappen “riconferma” la tradizione recente del setup trovato al sabato in casa Red Bull: dopo un venerdì molto impegnativo per lui e il team di Milton Keynes, Max sembra aver ritrovato la quadra con un 1:11.233 con la mescola C5, mentre sulla C6 non si è trovato bene. La scelta tra la gomma media e quella morbida potrebbe ricoprire dunque un ruolo fondamentale nella preparazione al giro secco, esattamente come fu una settimana fa ad Imola.

L'olandese ha tenuto testa alle McLaren di Lando Norris (+0.294 da Leclerc) ed Oscar Piastri (+0.445). Le due vetture britanniche si candidano per una posizione di spicco anche durante le qualifiche, fondamentali in quel di Monaco.

Williams al top del midfield, Mercedes in ritardo

Nel centro gruppo si riconferma una Williams sempre più outsider con Alexander Albon sesto e Carlos Sainz ottavo. Tra le due auto inglesi si è inserito Liam Lawson, all'attacco nella mattinata monegasca con la prima delle due VISA RB. Segue Yuki Tsunoda (Red Bull) in nona piazza, mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completa la top 10 davanti al compagno di squadra George Russell.

12mo posto per Fernando Alonso (Aston Martin) con mescola C5, 13mo per Nico Hulkenberg (Sauber). Subito dietro Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin ), Oliver Bearman (Haas) ed Isack Hadjar (VISA RB).

L’appuntamento si sposta dunque alle ore 16:00 per le cruciali qualifiche che decideranno la griglia di partenza per il GP Monaco di domani.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli