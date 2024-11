MotoGP | GP Malesia, errore di Bagnaia nella Sprint: "C'è ancora domani!"

Per Francesco Bagnaia è stato un altro sabato strano a Sepang, considerando prima la straordinaria pole position al mattino e poi la caduta nella Sprint MotoGP, che fa salire il suo ritardo in classifica da Jorge Martin a -29. Il titolo, ora, sembra ormai impossibile.

Una pole position da cineteca

Francesco Bagnaia, durante tutto il weekend malese, ha dimostrato di essere in ottima forma, sembrando difficilmente battibile sia sul giro secco che sul passo. Nel primo stint delle qualifiche è stato il rivale Jorge Martin a stupire, facendo segnare un tempo straordinario in scia ad Enea Bastianini e dando oltre mezzo secondo a Bagnaia, che ha risposto con gomme nuove battendolo di 2 decimi con un 1:56.3. Oltre un secondo sotto il vecchio record della pista fatto segnare lo scorso anno.

L'errore fatale nella Sprint: “Ho preso una buca”

Nella Sprint, però, le cose si sono messe subito male per Bagnaia: Martin, infatti, è scattato meglio, riuscendo a prendere la testa della corsa. Nel primo passaggio Pecco sembrava soffrire la temperatura delle sue gomme, tanto che Jorge Martin si era preso un margine di 3 decimi che lo rendeva inattaccabile mentre Marc Marquez rimaneva nella sua scia. Al secondo giro tutti e 3 hanno fatto segnare un 1:58, con Pecco più veloce di pochi millesimi. Nel giro successivo, il terzo, è arrivato il colpo di scena in curva 9: “Ho frenato più piano per non farla al limite, ma ho preso una buca e mi si è chiusa: purtroppo capita”.

Una scivolata di Pecco Bagnaia che ha permesso ad Jorge Martin di andare a vincere la Sprint con facilità. Il distacco tra i due ora è di 29 lunghezze in classifica, quindi anche se Bagnaia vincerà le tre corse rimanenti dovrà sperare che Martin non faccia meglio di quarto nelle due gare e meglio di terzo nella Sprint. A meno di un ritiro dello spagnolo, il titolo per Bagnaia sembra un miraggio: “Con 29 punti di distacco solo Jorge può perderlo, bisogna fare il massimo ma non basta solo quello. C'è ancora domani, tutto può ancora succedere”. Tutto può ancora succedere, nello sport è vietato arrendersi: è anche vero che, in caso di vittoria per Martin, Bagnaia non dovrebbe andare oltre il 2° posto per portare la lotta all'ultimo weekend stagionale.

Francesco Sauta

