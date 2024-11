MotoGP | GP Malesia: Bastianini e Márquez ancora in lotta per il 3° posto

Nella sabato della Malesia e nel penultimo weekend del mondiale MotoGP la lotta per le posizioni che contano della classifica è più che mai accesa, con Enea Bastianini e Marc Márquez in battaglia per il terzo posto.

Enea Bastianini alla ricerca della perfezione per lottare

I due contendenti per la terza posizione in classifica mondiale sono entrati molto ravvicinati a livello di punti nel weekend di Sepang, con Marc Márquez in vantaggio su Enea Bastianini. Round all'insegna della necessità di recuperare punti quindi per il pilota italiano, che però ammette di avere ancora qualche difficoltà in sella alla sua Ducati.

Il Sabato per il #23 non è stato tutto in discesa, dopo la caduta nel corso del turno di Qualifica che lo ha costretto alla partenza dalla sesta piazzola e “condannato” a recuperare posizioni. Anche la Gara Sprint non è stata priva di intoppi, con Bastianini che, nonostante abbia chiuso terzo sul podio a seguito della caduta del compagno di squadra Bagnaia, non è riuscito a esprimere a pieno il suo potenziale.

È stata una gara un po' difficile, più che altro in qualifica la caduta non ci voleva però credo che oggi in gara non sono riuscito a mostrare il passo che avevo tutto il weekend, ho fatto molta molta fatica, quindi proveremo a vedere cosa si può fare domani, dato che mi piacerebbe fare qualcosina in più. Gli altri hanno un passo avanti, mentre noi siamo rimasti lì e dobbiamo migliorare un po'.

Problemi persistenti anche per quanto riguarda la gestione delle gomme, che in questo frangente ha avuto un ruolo chiave nel risultato della corsa e nella possibilità di riagganciare Márquez e Martín per la vittoria: dopo una prima fase di massima efficacia della prestazione della gomma, quest'ultima inizia a calare, portando come diretta conseguenza del sottosterzo alla moto di Bastianini.

C'è stato un momento in cui mi sono avvicinato un po' a Márquez però alla fine ho avuto un drop importante della gomma e sono finito indietro, quindi come ho detto nelle ultime gare ci sta sfuggendo qualcosa perchè non riesco ad essere efficace quando le gomme si consumano e faccio lavorare male la gomma davanti. Spero per queste ultime gare di trovare una soluzione perchè vorrei fare qualcosa in più. A parte all'inizio, dopo un po' la gomma davanti si muove molto e faccio le curve un po' in sottosterzo e ovviamente perdo tempo. Diciamo che non riesco a fermarmi bene e a far rallentare la moto, quindi il problema è anche in uscita e ovviamente quando le gomme sono fresche si riesce a fare qualcosa, altrimenti è difficile.

Al termine della Gara Sprint sono 13 i punti che separano Bastianini dalla terza posizione in classifica, saldamente mantenuta da Márquez; punti che sembrano difficilmente recuperabili a detta del pilota riminese, che vede il rivale più a suo agio sulla sua moto e più veloce in questo momento

La vedo [la sfida con Márquez n.d.r.] un po' difficile perchè comunque Marc sta andando forte e sarà complicato lottare con lui però ho dimostrato di poterlo fare quindi.

Credits: Ducati MotoGP

Marc Márquez ormai a suo agio anche a Sepang

In un weekend cruciale, Marc Márquez sembra ancora una volta in perfetto stato di forma e un tutt'uno con la sua moto, nonostante storicamente la pista della Malesia non sia la preferita del pilota spagnolo, visti alcuni ritiri e posizioni fuori dal podio durante i suoi anni di maggior successo.

Nonostante “l'antipatia” nei confronti dell'asfalto di Sepang, questo non ha impedito al #93 di migliorarsi sempre di più nel corso di tutte le sessioni, chiudendo con una buona quinta posizione sulla griglia di partenza.

Me l'ha detto Gigi [Dall'Igna] quando gli ho detto che qui faccio cagare, e lui mi ha detto “non fai cagare, vai più lento e se vai più lento devi lavorare di più per essere più veloce” ed è quello che abbiamo fatto, facendo un grandissimo lavoro. Stamattina abbiamo provato un set up in FP2, dopo un altro, dopo abbiamo fatto il turno di Practice con un altro e quello mi piaceva molto e ho visto che aveva potenziale. In gara sono stato stupito del mio livello.

Nel corso della Gara Sprint, inoltre, Márquez è stato in grado di avere un ottimo spunto in partenza, recuperando terreno e piazzandosi stabilmente alle spalle di Pecco Bagnaia, arrivando così a lottare per la seconda posizione.

Secondo posto che è arrivato prima del previsto, con la caduta di Bagnaia a pochi giri dall'inizio della corsa, che ha consentito al pilota spagnolo di avanzare di una posizione, chiudendo la Gara sul secondo gradino del podio e dimostrando di avere un ottimo passo in vista della corsa di Domenica.

In gara abbiamo rischiato e quando rischi qualche volta ti va bene e qualche volta cadi e dopo ti chiedi perchè hai rischiato. Questa è una gara e si deve rischiare, nella Sprint sono partito bene e quello mi ha aiutato, dopo piano piano ho ripreso confidenza visto la partenza non buona del weekend e questa terza posizione reale - senza contare la caduta di Pecco - è molto importante.

Credits: MotoGP

Distacco in classifica mondiale per la terza posizione

Con la Gara della Domenica alle porte i due contendenti per il terzo posto iridato avranno ancora una volta occasione di ribaltare la situazione, con Bastianini distaccato di sole 13 lunghezze da Márquez e accanto a lui sulla griglia di partenza

Credits: MotoGP su X

Valentina Bossi