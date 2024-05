WEC | Pin assente a Le Mans per infortunio, livree speciali per WRT

Doriane Pin ha comunicato che non correrà la 92ma edizione della 24h Le Mans, quarto evento del FIA World Endurance Championship. La 20enne francese avrebbe dovuto gareggiare in LMGT3 con la Lamborghini #85 targata Iron Dames riprendendo il proprio posto accanto a Michelle Gatting e Sarah Bovy.

Frey al posto di Pin con Iron Dames

L'atleta che corre regolarmente anche in F1 Academy è costretta a saltare l'appuntamento sul ‘Circuit della Sarthe’ in seguito ad un infortunio avuto a Spa-Francorchamps settimana scorsa in occasione della tappa valida per la Formula Regional European Championship by Alpine.

L'ex protagonista del FIA WEC per la classe LMP2 ha rinunciato anche alla race-2 belga prima di prendere la decisione insieme alla propria équipe di rinunciare alla 24h Le Mans in seguito a delle ulteriori visite mediche.

Un update concernant les 24h du Mans

#LeMans24 pic.twitter.com/AMKWRHnN4M — PIN DORIANE (@DorianePin) May 30, 2024

Doriane Pin spera di tornare in azione a metà giugno in F1 Academy a Barcellona, la nativa di Ivry-sur-Seine verrà rimpiazzata da Rahel Frey. L'elvetica guiderà con Gatting e Bovy come accade regolarmente nell'European Le Mans Series ed ora anche nel Mondiale a partire dalla 6h di Spa. Ricordiamo infatti i nuovi programmi dell'atleta junior di Mercedes, impegnata con le monoposto oltre che nelle ruote coperte.

Livree speciali per WRT in LMGT3

Oltre all'Art Car, mostrata a Parigi settimana scorsa, BMW Motorsport e WRT avranno delle livree speciali anche in LMGT3 rispetto a quanto vediamo solitamente nel Mondiale Endurance.

L'auto #46 di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin e la gemella #31 di Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael avranno dei colori particolari molto simili a quelli che abitualmente vediamo nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

La M4 GT3 #46 sarà quindi tendente al blu, mentre la vettura #31 ricorderà molto la BMW #32 che gareggia regolarmente nel campionato SRO con Charles Weerts/Dries Vanthoor.

Cresce l'attesa per la competizione automobilistica più importante al mondo. Tra sette giorni inizierà ufficialmente il fine settimana della 24h Le Mans, ricordiamo infatti i due giorni del ‘Pésage’ in centro città a partire da venerdì 7 giugno.

