Moto3 | GP Thailandia: weekend di gioie e dolori per gli italiani

Si è concluso il primo round stagionale di Moto3 sul circuito della Thailandia, che ha visto come protagonisti molti dei piloti italiani presenti in griglia, sia per le loro ottime posizioni in classifica, come nel caso di Matteo Bertelle e Stefano Nepa, ma anche per il loro coinvolgimento in incidenti, come accaduto a Luca Lunetta.

Bertelle e Nepa davanti sia venerdì che sabato, più fatica per il resto del gruppo

L'italiano che ha fatto di più parlare di sè nel corso del weekend sulla pista di Buriram è stato Matteo Bertelle, prima punta insieme a Stefano Nepa dei piloti tricolore nella “classe cadetta”. Il numero #18 ha infatti portato a casa già nel corso della sessione di Practice il primo posto e il giro più veloce, fatto segnare in 1:40.931 e che gli ha consentito di passare direttamente alla seconda fase delle Qualifiche, senza dover affrontare anche il Q1. A marcarlo a stretto giro nel corso della giornata di venerdì c'è stato proprio Stefano Nepa, che ha concluso la sessione di Pre Qualifica in seconda posizione, girando in 1:41.166 e portando alte le speranze in vista soprattutto della gara della domenica. A rientrare all'interno delle posizioni utili per il Q2 sono stati anche Riccardo Rossi, Nicola Carraro e Luca Lunetta, sebbene facendo più fatica rispetto ai loro connazionali nei primi posti, piazzandosi infatti rispettivamente in decima, undicesima e quattordicesima posizione. Out dal Q2 e costretto a passare dal Q1 invece Dennis Foggia che, nonostante avesse dimostrato una buona velocità nel corso delle FP1, non è riuscito a rientrare nei 14.

Turno che si è rivelato essere fondamentale è stato quello delle Qualifiche, dove è arrivata la prima pole position in carriera proprio per Matteo Bertelle, che ha confermato il suo stato di forma per questa stagione 2025 siglando il giro più veloce di tutto il turno in 1:40.400, seguito ancora una volta da Stefano Nepa, che ha così completato la doppietta italiana grazie alla sua seconda posizione. Sessione decisamente più positiva rispetto al venerdì anche per Luca Lunetta, ufficialmente quinto sulla griglia di partenza, mentre per gli altri italiani le posizioni sono rimaste pressoché invariate rispetto alle Practice, con Riccardo Rossi in 12esima piazza, Dennis Foggia - reduce dal Q1 - in 13esima e Nicola Carraro in 16esima posizione. Qualifica sfortunata invece per il debuttante Guido Pini, che durante il primo turno è stato protagonista di un incidente che non gli ha permesso di passare il taglio.

Credits: MotoGP

Dominio spagnolo la domenica, giù dal podio gli italiani

Le speranze e le aspettative del pubblico e dei piloti italiani si sono dovute inevitabilmente scontrare con la realtà nel corso della Gara di domenica, che li ha visti sì protagonisti, ma al di fuori delle posizioni del podio. Il primo italiano a tagliare il traguardo è stato Stefano Nepa, protagonista di una gara solida che l'ha visto concludere in quarta posizione, appena fuori dalla Top 3. Lo ha seguito a pochi secondi di distanza Matteo Bertelle, che ha perso la pole position nel corso della gara e che si è trovato rilegato in quinta posizione, a dieci secondi dal vincitore. Chi ha rimontato posizioni è stato Dennis Foggia, che ha terminato la corsa in sesta posizione dopo essere scattato dalla 13esima casella e che chiude la “tripletta” di piloti italiani ai piedi del podio.

Gara da dimenticare invece per Luca Lunetta, che dopo essere partito dalla quinta posizione si è ritrovato compromesso dal contatto avuto con David Muñoz, che è costato al numero #58 diverse posizioni e che lo ha costretto ad accontentarsi della decima posizione al traguardo e abbandonare i sogni del podio. Questo non è stato l'unico comportamento scorretto da parte di Muñoz, a cui è stato dato un Long Lap Penalty nel corso della gara - non scontato correttamente - che si è quindi tramutato in una partenza dalla pit lane per la gara in Argentina. A non aver terminato la gara sono stati invece Nicola Carraro e Guido Pini: il primo ha concluso solamente dieci giri dei totali previsti, mentre il rookie di casa Liqui Moly Dynavolt Intact GP si è ritirato a causa dell'incidente avvenuto il sabato.

Valentina Bossi

