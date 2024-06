MotoGP | GP Olanda: anteprima e orari del TT Assen

Terminata la pausa di tre settimane le MotoGP ritorna in pista per correre il GP d'Olanda nel sempre affascinante TT Assen, teatro dell'ottavo round stagionale. Bagnaia mette nel mirino Martín dopo il dominio del Mugello. Andiamo a snocciolare le informazioni principali e gli orari della MotoGP in Olanda.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Al TT Assen la MotoGP arriva con Martín (confermato in Aprilia insieme a Bezzecchi) in vantaggio di 18 punti su Bagnaia, forte dell'inerzia a favore garantita dalla doppia vittoria del Mugello, a cui si aggiunge il trionfo del GP di Catalunya. Il distacco, quindi, si assottiglia notevolmente e, dopo la pausa di tre settimana, si profila un grande scontro per la vetta iridata. Al terzo posto troviamo Marc Marquez, pronto ad approfittare degli eventuali passi falsi dei primi due e, se l'occasione dovesse arrivare, ritornare alla vittoria. Il futuro pilota ufficiale Ducati ha 35 lunghezze di svantaggio, potendo contare 22 punti di margine su Enea Bastianini, pronto a vestire i colori KTM Tech3 al fianco di Maverick Viñales, sesto in campionato a 71 punti da Martín. E proprio tra Viñales e Bastianini si infila Pedro Acosta, che dalla Spagna in poi ha raccolto meno del previsto.

I NUMERI DEL TT ASSEN

A partire dal 2002, anno in cui è iniziata l'era MotoGP, Valentino Rossi ha infilato otto vittorie nella classe Regina e nell'albo d'oro è seguito da Mick Doohan, vincitore per cinque edizioni consecutive tra il 1994 ed il 1998. Tra i piloti in attività segnaliamo le due affermazioni di Marc Marquez nel 2014 e 2018, gli altrettanti successi di Pecco Bagnaia negli ultimi due anni e i sigilli di Maverick Viñales (2019) e Fabio Quartararo (2021), entrambi vittoriosi su Yamaha.

IL CIRCUITO DI ASSEN

La mappa del TT Assen

Lunghezza: 4,5 km

Curve: 18 (12 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 487 metri

Distanza gara MotoE: 7 giri (31,7 km)

Distanza gara Moto3: 20 giri (90,8 km)

Distanza gara Moto2: 22 giri (99,9 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 Giri (58,5 km)

Distanza gara MotoGP: 26 Giri (118 km)

ORARI E PROGRAMMA GP OLANDA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP al TT Assen sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ed in chiaro su TV8 (a partire dalle qualifiche del sabato). Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio d'Olanda 2024.

Giovedì 27 giugno

16:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 28 giugno

8:30 | MotoE - FP1

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

12:25 | MotoE - FP2

13:15 | Moto3 - FP2

14:05 | Moto2 - FP2

15:00 | MotoGP - Prove

17:05 | MotoE - Qualifiche

Sabato 29 giugno

08:40 | Moto3 - FP3

09:25 | Moto2 - FP3

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:15 | MotoE - Gara 1

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | MotoE - Gara 2

Domenica 30 giugno

09:40 | MotoGP - Warm Up

10:00 | Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 - Gara

12:15 | Moto2 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

