F1 | Test Bahrain Day 2: Red Bull, alla ricerca del bilanciamento perduto

La seconda giornata dei test collettivi in Bahrain per il Campionato 2025 di F1 vede Red Bull Racing chiudere in nona posizione con Liam Lawson, distaccato di 0,904" dal tempo di Carlos Sainz e accreditato di 91 giri.

Problemi tecnici, ma un buon numero di giri

Una perdita d’acqua ha limitato il lavoro odierno per Red Bull Racing, con il problema manifestatosi in mattinata. I tecnici della scuderia di Milton Keynes hanno individuato il problema che ha pregiudicato l'affidabilità della RB21, riparando la monoposto, così da riprendere il programma di lavoro nel pomeriggio. Considerato tutto, i 91 giri coperti rappresentano un buon numero, per quanto, nel contesto di una F1 con test contingentati, la perdita di tempo costituisca comunque una seccatura.

Per ora il modello RB21 non sta impressionando in termini di prestazioni, tuttavia la compagine di Milton Keynes si trova per le mani l'ingrato compito di dover migliorare il bilanciamento di una monoposto estremamente critica da questo punto di vista, il modello RB20, per fornire una vettura più adattabile e con una finestra di impiego maggiore rispetto a quella della passata stagione.

Horner-pensiero

Va detto che la RB21 assomiglia molto alla RB20, tuttavia, secondo Christian Horner, tutte le componenti sono state riviste:

“Ogni superficie della nostra auto è diversa rispetto all'anno scorso, sembra simile perché è una filosofia simile. (…) Non dimentichiamo che abbiamo comunque vinto nove GP e quattro gare sprint con quella vettura l'anno scorso, quindi avevamo una base ragionevole da cui partire con lo sviluppo”.

Effettivamente, da quanto si apprende, a Milton Keynes hanno lavorato in maniera decisa sull'impianto di raffreddamento, più convenzionale rispetto a quello modulare della passata stagione, che ha decretato uno spostamento di sede di alcune componenti. Il DT Pierre Wachè ha comunque dichiarato che alcune novità verranno installate sulla monoposto e provate domani.

In merito al panorama tecnico, Horner ha aggiunto:

"È chiaro che le vetture si sono avvicinate e sembrano molto, molto simili. Penso che, probabilmente, la Ferrari si distingua come elemento di differenziazione. (…) La concorrenza è molto serrata e, naturalmente, nell'ultimo anno di questa serie di regolamenti si può vedere la convergenza: le vetture sembrano tutte incredibilmente simili oggi e penso che sarà una stagione molto, molto competitiva dalla prima gara fino alla fine. (…) [Questa] è fondamentalmente la vettura che inizierà la stagione, potrebbero esserci dei cambiamenti minimi, ma di base è ciò che porteremo a Melbourne".

Riposo per Max Verstappen

Proprio domani Max Verstappen tornerà per tutta la giornata alla guida della monoposto; nella giornata di “riposo” ha dichiarato ai media che la scuderia sembra aver intrapreso la via giusta e che le sensazioni sono tutto sommato positive:

"Stiamo ancora capendo come e dove migliorare, ma ieri me la sono goduta, ed è già una gran bella differenza rispetto alla scorsa stagione".

Luca Colombo