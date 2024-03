Toyota festeggia in NASCAR a Phoenix | A Ruota Libera

Per la quinta puntata di ‘A Ruota Libera’ restiamo in North America in quel di Phoenix, un nuovo fine settimana d'azione dedicato alla NASCAR Cup ed Xfinity Series. Chandler Smith ha primeggiato nella serie cadetta, abile a controlla la scena nell'overtime conclusivo.

Chandler Smith ottiene la seconda gioia in carriera

Chandler Smith ha primeggiato a Phoenix nella NASCAR Xfinity Series ottenendo la seconda affermazione in carriera. Il #81 di Joe Gibbs Racing (QuickTie Toyota) si è imposto dopo i due intensi giri finali, successo più che mai meritato dopo un round ricco di battaglie.

L'americano che aveva vinto la Stage 1 si è portato davanti nel finale di una corsa che sembrava dominata da Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7). Un problema ad una ruota ha tradito il portacolori di JR Motorsports, out in curva 1-2 a soli cinque giri dalla bandiera a scacchi quando si trovava saldamente in cima alla graduatoria.

Il rookie Jesse Love (Whelen Chevrolet #2) si è classificato secondo, abile a precedere Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #18), Austin Hill (Bennett Transportation Chevrolet #21) e Cole Custer (Haas Automation Ford #00).

Una bandiera gialla a meno di 70 giri dalla fine ha spezzato lo schieramento, il successivo overtime ha rimesso tutto in discussione. Da evidenziare il sesto posto di Shane van Gisbergen (Safety Culture Chevrolet #97), in rimonta nel finale.

La stella del Repco Supercars Championship continua l'apprendimento alla NASCAR e soprattutto agli ovali, il neozelandese di Kaulig Racing vanta al momento una Top3 nelle quattro prove disputate. Il ‘kiwi' sarà indubbiamente protagonista tra due settimane quando si correrà ad Austin al COTA.

Nella prossima puntata…

Dopo una settimana relativamente tranquilla per quanto riguarda le ruote coperte, l'appuntamento è per la giornata di sabato 16 marzo con la 72ma edizione della 12h Sebring.

In pista, oltre all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ritroveremo l'IMSA Michelin Pilot Challenge per la seconda interessante manifestazione dell'anno.

Luca Pellegrini