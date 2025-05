TCR World Tour | Messico: Guerrieri parte forte

Esteban Guerrieri inizia nel miglior modo possibile la stagione 2025 del TCR World Tour a Città del Messico. L’argentino di GOAT Racing Honda festeggia in race-2 ed in race-3 ottenendo il primato provvisorio in campionato a discapito delle sempre competitive vetture Lynk & Co Cyan Racing

TCR World Tour Race-1: Lynk & Co Cyan Racing senza avversari

Lynk & Co Cyan Racing ha dominato race-1 in quel di Mexico City dal primo all’ultimo giro. Thed Björk è stato eletto vincitore nel post gara in seguito ad una sanzione inflitta a Yann Ehrlacher, colpevole di aver oltrepassato i limiti della pista durante un sorpasso ai danni di Santiago Urrutia.

Lo scandinavo ha quindi ereditato dal francese il successo, quest’ultimo ha chiuso in terza piazza alle spalle anche del pilota uruguaiano. Le tre Lynk & Co 03 FL TCR sono state in ogni caso imbattibili nei 20 giri previsti, nessuno ha mai messo in discussione il primato delle vetture cinesi che in ogni caso non si sono risparmiate lottando a più riprese in ogni punto del tracciato.

Esteban Guerrieri (GOAT Racing Honda) ha chiuso in quarta posizione precedendo Aurélien Comte (SP Competition Cupra) e Qinghua Ma con la quarta ed ultima unità schierata da Cyan Racing. Invisibili, invece, le Hyundai con Mikel Azcona presente solamente in 10ma piazza davanti al teammate Nestor Girolami.

Race-2: Guerrieri vince dal 7mo posto

La seconda prova del TCR World Tour in Messico si è decisa in partenza con l’ottimo avvio da parte dell’argentino, abile ad evitare ogni problema nelle impegnative tre curve iniziali. Il pilota GOAT Racing Honda si è ritrovato in seconda piazza ed in pochissimo tempo si è sbarazzato della Cupra di Aurélien Comte, il migliore nelle concitate fasi iniziali.

Niente da fare, invece, per Azcona, in pole per la reverse grid race. Lo spagnolo, dopo una partenza non perfetta, è stato passato da diversi rivali prima di accusare un problema nella parte posteriore del veicolo. Il #196 di BRC Hyundai N Squadra Corse ha chiuso lontano dai migliori in 16ma piazza precedendo il teammate Norbert Michelisz.

La race-2 ha sorriso in ogni caso a Cyan Racing. Ehrlacher ha tagliato il traguardo in seconda piazza dopo aver beffato Comte nel finale, mentre Björk si è dovuto accontentare della quarta posizione davanti a Urrutia, Ma ed alla Honda GOAT Racing di Ignacio Montenegro.

Race-3: Honda bis

Dalla pole alla vittoria per Guerrieri nella race-3, una prova semplicemente perfetta per il portacolori di GOAT Racing Honda. Björk non ha mai messo in discussione il primato del rivale, lo scandinavo di Cyan Racing ha tagliato il traguardo con un buon margine sul rientrante Ehrlacher e sul già citato Montenegro.

Comte e Ma si sono inseriti nell’ordine in quel di Mexico City al termine di una race-3 più lineare rispetto alle altre due competizioni. Una sola Safety Car entrata a metà evento ha messo in discussione il primato di Guerrieri, abile a confermare quanto di positivo realizzato in qualifica e nella prima parte della gara.

Prossimo round a metà giugno a Valencia

Luca Pellegrini