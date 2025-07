FIA F3 | Spa, Sprint Race: Stromsted domina e ottiene la prima vittoria

La Sprint Race di FIA F3 a Spa-Francorchamps ha visto trionfare un Noah Stromsted in stato di grazia, che ha regalato alla Trident e a se stesso la prima vittoria stagionale dominando dall'inizio alla fine. Sul podio con lui Ugo Ugochukwu (Prema Racing) e Charlie Wurz (Trident).

L'americano dell'Academy McLaren ha completato una rimonta spettacolare dalla settima piazza, mentre l'austriaco ha conquistato il suo primo podio in Formula 3 resistendo all'assalto finale di Nikola Tsolov.

Noah incontenibile, Camara in controllo

Partito dalla seconda fila per effetto dell'inversione della griglia, Stromsted ha mostrato sin dai primi metri le sue intenzioni. Dopo aver tenuto testa a Slater nei giri iniziali, il danese ha sfruttato la potenza del DRS lungo il rettilineo del Kemmel per portarsi al comando e costruire un vantaggio incolmabile. Una vittoria meritata che premia la costante crescita del pilota Trident in questa stagione.

Alle spalle del vincitore, Ugo Ugochukwu ha confermato il suo ottimo momento di forma con una rimonta spettacolare. Il pilota dell'Academy McLaren, partito dalla settima posizione, ha guadagnato terreno giro dopo giro fino a conquistare la seconda piazza finale. Una prestazione che testimonia la crescita del giovane americano, sempre più protagonista nelle posizioni di vertice. Il terzo gradino del podio è andato a Charlie Wurz, autore di una gara solida che gli è valsa il primo podio in Formula 3. L'austriaco della Trident ha resistito all'assalto finale di Nikola Tsolov, leader del campionato che ha chiuso quarto dopo una partenza difficoltosa che lo aveva fatto scivolare indietro nelle prime fasi.

Rafael Câmara, attuale leader della classifica generale, ha limitato i danni chiudendo quinto, riuscendo a contenere il gap da Tsolov che lo tallona in campionato. Il brasiliano ha mostrato carattere risalendo dalla nona posizione iniziale, mentre il suo rivale bulgaro ha faticato più del previsto a risalire le posizioni.

Tra le altre prestazioni degne di nota, spicca quella di Inthraphuvasak, sesto al traguardo, e di Martinius Stenshorne, settimo dopo essere stato protagonista di diversi duelli nella seconda parte di gara. Bruno del Pino ha chiuso ottavo, sceso di posizioni rispetto ai primi giri.

Brad Badoer ha conquistato punti importanti con il nono posto, rimontando da una partenza complicata, mentre Freddie Slater ha chiuso la top 10 dopo essere partito dalla pole position. Per il britannico della Hitech, alla seconda apparizione in F3, si tratta comunque di un risultato positivo che gli permette di portare a casa i primi punti della carriera.

Da segnalare la prestazione di Mari Boya. Ancora una volta lo spagnolo aveva fatto una gara in rimonta tagliando il traguardo ottavo. A causa dei track limits, però, ha ricevuto una penalità di 5 secondi che l'ha fatto scendere in sedicesima posizione.

Ordine arrivo Sprint Race F3 Spa

Ecco l'ordine d'arrivo provvisorio della Sprint Race di FIA F3 a Spa:

Crediti foto: fia documents

Trident dimostra di avere il pacchetto più competitivo del momento, insieme a Campos Racing. La Sprint Race di Spa ha confermato l'equilibrio di questa stagione, con diversi protagonisti capaci di lottare per il successo in ogni weekend.

La classifica generale resta aperta, con Camara e Tsolov separati da pochi punti in attesa della Feature Race di domani, dove i valori potrebbero ulteriormente rimescolarsi.

Anna Botton