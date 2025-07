FIA F3 | Spa, qualifiche: prima pole position per Brad Benavides

Brad Benavides davanti a tutti sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota del team AIX Racing ottiene la prima pole position della sua carriera in Formula 3, precedendo il pilota brasiliano Rafael Camara e Callum Voisin, posizionatosi in terza piazza. Con questo risultato il pilota statunitense partirà dalla prima casella nella Feature Race di domenica. A partire dalla pole nella Sprint Race di domani sarà invece Freddie Slater (Hitech), alla sua seconda partecipazione al campionato.

Prima pole per Benavides, brivido per Camara

Ad ottenere la pole position nell'appuntamento del campionato di F3 sul circuito di Spa-Francorchamps è stato il pilota AIX Racing Brad Benavides. Il pilota statunitense conquista la sua prima pole position della carriera, grazie ad un giro perfetto. Seconda posizione per Rafael Camara (Trident): un risultato ottenuto con un brivido finale, a causa della cancellazione del tempo, poi successivamente restituitogli. Terzo posto invece per Callum Voisin (Rodin Motorsport).

Le qualifiche si sono svolte in un orario inusuale per la categoria. Infatti, la sessione è stata posticipata rispetto a quanto previsto a causa della nebbia di questa mattina, che ha impedito lo svolgimento dell'unica sessione di prove libere. La direzione gara ha quindi deciso di rimandare le qualifiche alle 19, per premettere ai piloti di effettuare le prove libere, anch'esse posticipate alle 14.

Sorpresa Freddie Slater, Badoer primo degli italiani

Quarta posizione per Roman Bilinski (Rodin Motorsport), seguito da Martinius Stenshorne (Hitech) in quinta e Ugo Ugochukwu (Prema) in sesta posizione. Settima piazza per Nikola Tsolov (Campos Racing), mentre termina ottavo Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing) e nono Charlie Wurz (Trident) Chiude la top ten Bruno del Pino (MP Motorsport). Sorpresa invece per Freddie Slater (Hitech), che alla sua seconda apparizione nel campionato termina in dodicesima posizione e, beneficiando dell'inversione della griglia prevista dal regolamento, partirà in prima posizione nella Sprint Race di domani.

Metà classifica invece per i piloti italiani, con Brando Badoer (Prema) in quattordicesima posizione e Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil) in quindicesima piazza. Male invece Nicola Marinangeli (AIX Racing), che chiude in ultima posizione.

Credits: FIA.com

Appuntamento a domani con la F3 a Spa alle ore 9.15 per la Sprint Race, mentre la Feature Race si svolgerà domenica alle 8.30 della mattina, con il leader della classifica Rafael Camara che avrà l'occasione di allungare in campionato rispetto ai diretti avversari.

Federica Passoni