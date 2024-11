Formula Regional | Al Dhaheri completa la line-up Prema per il 2025

Prema Racing è il primo team a completare la sua line-up di piloti per il prossimo campionato Formula Regional European Championship by Alpine. Sarà Rashid Al Dhaheri il terzo pilota del team vicentino per la stagione FRECA 2025, andandosi così ad unire a Freddie Slater e a Jack Beeton per ricomporre il terzetto che ha disputato, ottenendo il primo posto nella graduatoria riservata ai team, il campionato Italian F4 di quest’anno.

Il profilo di Al Dhaheri

Nato ad Abu Dhabi l’8 aprile 2008, il giovane pilota emiratino s’è fatto notare soprattutto nei kart dove ha conquistato diverse vittorie a livello europeo, con i due titoli nella categoria 60 mini ottenuti nella WSK Super Masters 2018 e nella WSK Euro Series 2019, oltre alla vittoria nel 2021 della WSK Champions Cup e della Super Masters Series nella classe OK-Junior.

Tali risultati gli sono valsi il debutto sulle monoposto nel 2023, anno in cui fece il suo esordio nel campionato italiano F4 con Prema e dove si fece notare con 56 punti conquistati e due quarti posti come migliori risultati a Monza e al Mugello. A tali risultati si aggiunse la gara di Macao, dove conquistò il podio al primo tentativo con un ottimo terzo posto dietro ai suoi compagni Lindblad e Slater.

Nella stagione appena conclusa ha cominciato forte con due vittorie, 5 podi e un quarto posto nel campionato Formula 4 UAE, anche se poi tra Italian F4 ed Euro 4 ha raccolto solo 2 podi (rispettivamente al Mugello e al Red Bull Ring). Ha debuttato recentemente sulla Regional durante il GP Macao, finendo ottavo nella Qualifying Race e sesto nella Main Race, prima di venire squalificato nel post-gara per un’infrazione tecnica rilevata sulla monoposto PHM Racing.

Credits: PREMA / X.com

Le dichiarazioni

Per Al Dhaheri il passaggio di categoria rappresenterà un’altra opportunità per continuare a crescere e a migliorare, come lo dice lui stesso nelle parole estratte dal comunicato del team vicentino:

Sono molto felice di continuare con Prema. È stata una stagione bella e godibile in Formula 4. Ho potuto costruire e crescere molto su me stesso. Sono felice di unirmi al team per la Formula Regional European Championship by Alpine e non vedo l’ora di tornare in pista!

Soddisfazione anche per il team principal René Rosin che crede che il giovane arabo si farà valere anche nel contesto competitivo della Regional:

Siamo estremamente lieti di poter continuare a lavorare con Rashid. È un pilota abile dall’approccio molto intelligente e conosce il team molto bene essendo stato con noi fin dai suoi primi giorni in monoposto. Lui fa pienamente parte della nostra famiglia e c’è grande alchimia tra di noi. Fare il salto dalla F4 alla FRECA non è facile ma, da quello che abbiamo visto finora, confidiamo che Rashid imparerà in fretta.

Gli altri annunci

Prema diventa così il primo team della griglia ad annunciare i suoi tre piloti per la prossima stagione. Così come Al Dhaheri e Slater, anche il 16enne australiano Jack Beeton proviene dall’Italian F4, dopo aver iniziato a correre in monoposto nel 2023 con due vittorie e il titolo nella F4 South Asia Championship e il quarto posto a Macao. Nel 2024 ha vissuto una stagione da protagonista nel campionato italiano, con il secondo posto ottenuto in classifica piloti dopo una vittoria (a Barcellona) e 16 podi conquistati.

Oltre alla squadra vicentina, anche R-ace GP e Van Amersfoort Racing si sono mossi annunciando rispettivamente Akshay Bohra e Hiyu Yamakoshi come piloti per la FRECA 2025. Per la prima, l’indiano classe 2007 viene dalla vittoria dell’Euro 4 Championship di quest’anno dopo due successi e 4 podi con la vettura di US Racing, a cui si aggiungono una vittoria e un quarto posto in classifica dell’Italian F4. Riguardo la scuderia olandese, invece, il 18enne giapponese di Tokyo è giunto con loro al terzo posto di classifica nel campionato italiano dopo due vittorie e 7 podi e al quarto nella Euro 4 con altre due affermazioni e 4 podi.

Andrea Mattavelli