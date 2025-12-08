WEC | 35 auto confermate per la stagione 2026

Sono 35 le auto che compaiono nell’entry list del FIA World Endurance Championship 2026. ACO ha confermato la presenza di 17 Hypercar e di 18 LMGT3, come da copione manca nella classe regina Porsche Motorsport.

Genesis al debutto, out Porsche

Non ci sono sorprese nell’entry list del FIA WEC 2026 con l’abbandono totale di Porsche Motorsport e l’ingresso di Genesis Magma Racing. I coreani, legati a Hyundai, hanno svelato negli scorsi giorni i due equipaggi: la #19 di André Lotterer/ Pipo Derani/Mathys Jaubert e la #17 di Mathieu Jaminet/Daniel Juncadella/Paul-Loup Chatin.

Porsche esce ufficialmente di scena in Hypercar dopo aver vinto il titolo 2024 con Kevin Estre/Laurens Vanthoor. L’assenza di Proton Competition conferma quindi che l’unica auto privata in griglia nel 2026 sarà la Ferrari 499P #83 AF Corse che per ora vede annunciato solo Yifei Ye.

Il cinese, vincitore dell’ultima 24h Le Mans con Robert Kubica e Phil Hanson, è stato confermato dalla Ferrari che ha annunciato anche tutti gli altri piloti per la #50 e per la #51. Ritroveremo quindi nell’ordine Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado oltre a Miguel Molina/Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen.

Alpine, Peugeot, BMW, Aston Martin e Cadillac sono gli altri brand presenti nella classe regina del Mondiale e di conseguenza della prossima 24h Le Mans che come da tradizione commenteremo a giugno.

Resta di fatto da rivelare, oltre ai piloti della Ferrari #83, l’ultimo titolare di Alpine dopo l’uscita di scena di Mick Schumacher. Attualmente spiccano con il costruttore francese Charles Milesi/Ferdinand Habsburg, Antonio Felix Da Costa, Jules Gounon, Frédéric Makowiecki.

Da definire invece la formazione di Peugeot dopo le conferme delle ultime settimane. Ricordiamo che come novità avremo l’ex campione SUPER GT Nick Cassidy e l’ex campione FIA F2 Theo Pourchaire.

Non ci sono news neanche in casa Heart of Racing con la conferma degli stessi piloti del 2025. Nell'ordine citiamo quindi Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn #007 e Alex Riberas/Marco Sorensen/Roman De Angelis #009.

Iron Lynx Mercedes resta in pista, Garage 59 entra con McLaren

In LMGT3 restano le Mercedes AMG GT3 EVO schierate da Iron Lynx come accaduto nel 2024. Conferma anche per Porsche che sarà in azione solamente con Manthey dopo l’uscita di scena delle Iron Dames.

Iron Lynx cambia completamente equipaggi rispetto al 2024 annunciando Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Martin #63 e Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius #79. In casa Manthey invece, oltre all'impegno del veterano Richard Lietz che proverà a conquistare la terza 24h Le Mans consecutiva, spicca l'ingresso del campione DTM 2025 Ayhancan Güven.

Heart of Racing gestirà invece entrambe le Aston Martin, non ci sarà quindi Racing Spirit of Leman. Parallelamente vi sarà invece il debutto per Garage 59 che prenderà in possesso le due McLaren 720S GT3 EVO di United Autosports.

Ferrari (AF Corse), Corvette (TF Sport) e Lexus (Akkodis) sono le altre squadre che torneranno nella serie oltre a Manthey. Resta come da copione anche Proton Competition (Ford) che al momento ha annunciato la presenza di Ben Tuck e del nostro Gianmarco Levorato.

Parentesi finale per BMW con WRT. Anthony McIntosh e Darren Leung, dopo una stagione con United McLaren, sono i due bronze driver rivelati dalla compagine belga in vista del 2026. Manca la BMW M4 GT3 EVO #46 di Valentino Rossi, destinato a tornare principalmente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Ricordiamo che nel 2026 in LMGT3 esordiranno nel Mondiale e negli altri vari campionati la Porsche 992 GT3-R EVO, la Ferrari 296 GT3 EVO e la Ford Mustang GT3 EVO. La Toyota GR GT3, presentata recentemente, sarà al via solamente dal 2027.

Luca Pellegrini