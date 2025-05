F1 | GP Emilia Romagna: le novità tecniche dei team a Imola

Con la tappa di Imola inizia la stagione europea della Formula 1 e, come di consueto, i team hanno portato i primi importanti pacchetti di aggiornamento sulle monoposto del Mondiale 2025. Tra i team che vogliono continuare spingere dopo un ottimo avvio di stagione e coloro che vogliono recuperare dopo le difficoltà delle prime gare, ecco tutti gli aggiornamenti portati dalle varie squadre per il GP Emilia-Romagna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Ferrari senza novità aerodinamiche ma con occhi sui condotti dei freni

Tra i top team la più attesa è stata ovviamente la Ferrari, chiamata a dare un segnale nel GP di casa ma anche per la necessità dover di recuperare terreno su McLaren e gli altri competitor dopo un inizio di stagione sottotono. La Scuderia di Maranello non ha portato alcuna novità a livello aerodinamico, con le performance delle prime gare che hanno costretto Loic Serra a correre ai ripari concentrandosi sul pacchetto previsto per Barcellona. A Imola, insieme alla consueta ala posteriore ad alto carico, Ferrari ha portato solamente dei nuovi condotti per i freni posteriori, con modifiche verso il winglet situato nel rear corner.

Molti nel paddock hanno ipotizzato come quello di Imola possa essere un weekend di “test” per la Ferrari proprio su quella zona, data la criticità emersa nella sospensione posteriore, ed il cui responso potrebbe eventualmente influenzare il pacchetto previsto per Barcellona. Nel venerdì di prove, però, la Rossa di Maranello ha avuto serie difficoltà soprattutto in fase di frenata e nei primi giri con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che si sono entrambi lamentati alla radio delle performance dei freni della SF25 soprattutto in fase di warm up.

Red Bull gioca d'attacco sulla McLaren: una nuova soluzione per le pance

Modifiche ai condotti dei freni posteriori anche per McLaren e Red Bull che però, a differenza di Ferrari, hanno portato un pacchetto più corposo. Il team di Woking, oltre a revisionare in maniera sostanziale il rear corner, ha portato oltre alle solite ali ad alto carico anche una nuova sospensione anteriore, al fine di migliorare l'affidabilità del componente su un circuito irregolare e molto esigente a livello tecnico come quello di Imola.

Credits: Oracle Red Bull Racing / X.com

La Red Bull, invece, è finita sotto i riflettori per il suo pacchetto, composto da un nuovo cofano motore che porta con sé una soluzione inedita per l'ingresso delle pance: in quella zona si nota infatti la comparsa di un'aletta in posizione verticale per far defluire i flussi d'aria nella parte inferiore. Tale intervento va ad accompagnare delle sospensioni posteriori aggiornate e il nuovo fondo della RB25, che era in programma proprio per Imola per poi essere anticipato dalla scuderia di Milton Keynes nel precedente appuntamento di Miami.

Il centro gruppo: Aston Martin rivoluzionata, Williams pensa già al 2026

In casa Mercedes pochi ma non sottili cambiamenti dal punto di vista delle novità tecniche, con un nuovo profilo dell'ala anteriore e la revisione di alcuni elementi delle sospensioni anteriori per continuare il trend positivo delle ultime gare. Per quanto riguarda il gruppo del midfield, la Aston Martin ha praticamente portato una AMR25 quasi del tutto trasformata rispetto ad inizio anno: tra pesanti modifiche ai sidepod, nuove alette intorno all'Halo e un fondo e diffusore rivisti, si comprende che la scuderia di Lawrence Stroll non voglia aspettare Adrian Newey e il 2026, dopo un avvio di stagione al di sotto le attese.

Tanti aggiornamenti a Imola anche in Haas, che hanno riguardato soprattutto i condotti e le sospensioni posteriori e il fondo, ma anche Alpine e Racing Bulls hanno portato rispettivamente un'ala anteriore riprofilata e un engine cover modificato verso la zona del fondo. Nessun update invece per Williams e per Sauber: ricordiamo che la scuderia di Grove ha deciso di abbandonare già lo sviluppo della FW47 per concentrarsi sulla monoposto 2026.

Andrea Mattavelli