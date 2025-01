F1 | Hamilton, prime parole da pilota Ferrari: "Emozionato per la sfida che mi attende"

La cosa non sarà di certo sfuggita agli osservatori più attenti, ma con l'arrivo del 2025 una nuova era si è ufficialmente aperta per Lewis Hamilton e la Scuderia Ferrari. Dal 1° Gennaio, infatti, il sette-volte campione del mondo è a tutti gli effetti un nuovo pilota del team di Maranello, potendo dunque mettere definitivamente in archivio i vari vincoli contrattuali che sino a pochi giorni prima lo legavano alla Mercedes anche dal punto di vista della comunicazione. Ma in attesa di vedere le prime foto di Hamilton in Rosso, il britannico ha voluto affidare ai Social i suoi primi pensieri da ferrarista.

Il primo segnale è arrivato già nella giornata del 1° Gennaio, quando Hamilton ha cambiato la propria foto profilo sui vari Social scegliendo uno scatto che lo ritrae impegnato da giovanissimo al volante di un kart. La caratteristica che balza all'occhio è in questo caso il colore del suo casco: non il giallo che lo ha reso riconoscibile sin dagli inizi della sua carriera, bensì un rosso che inevitabilmente mette in risalto fascino su di lui esercitato dal Cavallino già dalla tenera età. Il “botta e risposta” è poi proseguito su ‘X’, con l'account ufficiale Ferrari che ha postato un eloquente “Perfect time for a follow @LewisHamilton”, mentre poco più tardi il britannico ha condiviso l'annuncio fatto dal team lo scorso 1° Febbraio relativo all'ufficialità del suo passaggio in rosso.

Hamilton: “Facciamo diventare il 2025 un anno da ricordare”

Ma le prime vere “parole” di Hamilton sono però curiosamente arrivate da un'altra piattaforma, ovvero LinkedIn: qui il britannico ha voluto esprimere la propria felicità e attesa per la nuova sfida che lo attende nel 2025:

Non potrei essere più emozionato per l'anno che mi attende. Il fatto di passare alla Scuderia Ferrari rappresenta molto su cui riflettere. A chiunque stia considerando la sua prima mossa per il 2025, vorrei dire: abbracciate il cambiamento. Sia che tu stia cambiando settore, imparando una nuova abilità o anche solo affrontando una nuova sfida, ricorda che reinventarsi ha una potenza incredibile. La tua prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ed ecco il 2025: un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati, ed andare avanti inseguendo degli obiettivi. Facciamolo diventare un anno da ricordare. Andiamo!

Parole molto significative, che il britannico ha voluto non a caso condividere su un canale più “istituzionale” rispetto a quelli comunemente utilizzati da sportivi e personaggi pubblici, ma dalle quali traspare chiaramente la voglia e l'entusiasmo con cui il pilota più vincente nella storia della Formula 1 sia pronto ad affrontare la nuova sfida con la leggendaria scuderia italiana.

Hamilton in Ferrari: quando il primo test?

Per vedere Lewis Hamilton al volante della Ferrari sarà però necessario attendere ancora un po'. Almeno un paio di settimane, secondo le indiscrezioni che filtrano da Maranello: l'occasione utile potrebbe concretizzarsi nella settimana tra il 20 e il 24 Gennaio, quando l'ormai prossimo 40enne britannico avrebbe in programma di effettuare un primo test sul circuito di Fiorano a bordo di una vecchia monoposto. Il tutto in attesa di poterlo vedere in azione nei test collettivi del 26-27-28 Febbraio in Bahrain, quando ci sarà la prima presa di contatto di Lewis Hamilton con la nuova vettura che sarà svelata il prossimo 19 Febbraio.

Marco Privitera