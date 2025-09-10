ELMS | Silverstone torna protagonista. VDS Panis Racing per il tris?

Dopo una breve assenza, torna da Silverstone l'European Le Mans Series con la penultima tappa del campionato 2025. I protagonisti riaccendono i motori per una prova più che mai importante in vista del gran finale che commenteremo a metà ottobre in quel di Portimao.

VDS Panis Racing per il titolo?

Riprende la lotta per il titolo 2025 che per il momento è nelle mani di VDS Panis Racing. Charles Milesi/Oliver Gray/Esteban Masson hanno ripetuto a Spa quanto fatto ad Imola ed ora controllano la scena con 20 punti netti nei confronti dell'ORECA 07 Gibson #43 Inter Europol Competition di Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly.

Restano ancora 52 punti a disposizione tra Regno Unito e Portogallo. La tappa britannica dell'ELMS può però essere già potenzialmente decisiva per la sempre competitiva compagine belga.

Terzo posto virtuale in campionato per Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella (IDEC Sport #18) davanti a Cem Bolukbasi/Ferdinand Habsburg/Filipe Albuquerque (Nielsen Racing #24), rispettivamente a 50p e 38p contro i 76p dell'ORECA #48.

Interessante anche la categoria LMP2 PRO Am. Kriton Lendoudis/Olli Caldwell/Alex Quinn (Algarve Pro Racing #20 ) hanno primeggiato nelle Ardenne e sono i nuovi leader della serie. La compagine portoghese ha strappato per tre punti la leadership all'ORECA 07 Gibson #99 AO by TF di PJ Hyett/Louis Delétraz/Dane Cameron.

4h Silverstone LMP3: CLX ad un passo dal successo dopo la sconfitta di Spa

Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere (CLX Motorsport Ligier JS P325 – Toyota #17) hanno vinto le prime tre corse della classe LMP3 e si sono imposti nelle qualifiche di Spa prima di segnare il primo zero del 2025 nella giornata di domenica.

L'auto #17 della compagine elvetica, out nella ghiaia di ‘Malmedy’, vanta ben 79 punti contro i 48p di Stéphane Tribaudini/Quentin Antonel (M Racing Ligier JS P325 – Toyota #68).

Il successo è alla portata per la struttura svizzera che ha semplicemente dominato la scena quest'anno mostrando a più riprese un ritmo semplicemente insostenibile per la concorrenza.

Tutti contro tutti in GT

Quattro auto sono racchiuse in solo sei punti in LMGT3 alla vigilia della 4h di Silverstone 2025. Clement Mateu/Erwan Bastard/Valentin Hasse-Clot (Racing Spirit of Leman Aston Martin #59) conducono le danze con 1 punto sulla Porsche #85 Iron Dames di Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy.

Occhi puntati in ogni caso anche a Richard Mille AF Corse #50 e Spirit of Race Ferrari #55, rispettivamente a 41p ed a 40p dopo quattro round. In contesa per il campionato resta anche la Mercedes AMG GT3 EVO #63 Iron Lynx, sconfitta in Vallonia nei due giri conclusivi dall'Aston Martin #59.

Domenica la 4h di Spa, live come sempre sul canale YouTube della serie.

Luca Pellegrini