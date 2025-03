Moto2 | GP Thailandia, Gara: González domina su Canet e Agius, out Vietti

Il primo vincitore della Moto2 2025 è Manuel González, che sulla pista di Thailandia porta a casa la vittoria nella gara, chiudendo davanti e tutti e seguito sul podio da Arón Canet e Senna Agius.

González vince di forza su Canet, out Vietti

Vittoria cercata e conquistata per Manuel González, che dopo essere stato protagonista di una buona partenza, è riuscito a porsi saldamente in prima posizione a pochi giri dall'inizio della gara, battagliando con Celestino Vietti per la testa della classifica e conquistando la vittoria. Lo segue sul podio al secondo posto Arón Canet, che conclude in questo modo a seguito di un incidente a poco più di metà gara tra Senna Agius e Celestino Vietti. Questo scontro ha visto il pilota italiano dover rinunciare a finire la gara e Agius ricevere un Long Lap Penalty, rimanendo però in quarta posizione.

Al terzo posto e a completare il podio si piazza proprio Senna Agius, che dopo la penalità recupera terreno sul quarto classificato Diogo Moreira, tagliando il traguardo con un po' di distacco rispetto al pilota di testa e dopo una battaglia intensa con il pilota brasiliano. Quinto posto alle spalle di Moreira per Marcos Ramírez, che per tutta la durata della gara non è mai riuscito ad avvicinarsi in modo significativo alle posizioni di testa, ma ha comunque mantenuto un ritmo importante ed è riuscito a tenere a bada gli attacchi di Barry Baltus, sesto al traguardo, e Jake Dixon, al settimo posto.

Gara nel centro gruppo per López, fatica per Arbolino in partenza

Non è stata una corsa semplice quella di Alonso López che, vista una posizione di partenza svantaggiosa, ha dovuto cercare di costruire un buon risultato battagliando con tutti i piloti del centro gruppo, fermandosi però alla decima posizione, alle spalle di Daniel Holgado in ottava piazza e di Filip Salač in nona.

Gara in salita anche per Tony Arbolino, che dopo il 20esimo posto in Qualifica non è riuscito a completare la rimonta necessaria, chiudendo in 13esima piazza davanti al rookie della categoria Adrián Huertas e Mario Aji, rispettivamente in 14esima e 15esima posizione. Rovinata la possibilità di portare a casa un buon risultato anche per Izan Guevara e Darryn Binder, a cui sono stati combinati due Long Lap di penalità ciascuno a seguito di una partenza anticipata e che li hanno costretti a terminare in 16esima e 17esima posizione. Gara faticosa anche per gli altri debuttanti in Moto2, che a fronte anche delle alte temperature e della lunghezza della corsa non sono riusciti a portare a casa i risultati sperati: Collin Veijer ha concluso la gara in 20esima posizione, il campione del mondo 2024 di Moto3 David Alonso in 21esima e Iván Ortolà in 22esima.

Moto2 | GP Thailandia: i risultati della Gara

Credits: MotoGP

Valentina Bossi