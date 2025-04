F1 | GP Giappone: un super Max Verstappen vince davanti alle due McLaren

Max Verstappen vince il GP Giappone a Suzuka ottenendo la sua prima vittoria in questa stagione davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, seguito dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

MAX PERFETTO

Dopo aver ottenuto una strepitosa pole position nella giornata di ieri, Max Verstappen ha completato il suo weekend meraviglioso andando a trionfare in maniera perentoria il GP Giappone. Scattato perfettamente dalla prima posizione, il quattro volte Campione del Mondo non ha mai dato nessuna opportunità alle due McLaren di attaccarlo, con l'olandese che si è difeso con i denti anche all'uscita dalla pitlane con un duello ruota a ruota con Lando Norris, riuscendo anche a rintuzzare nel finale i tentativi di rientro dell'inglese.

MCLAREN SCONFITTA, FERRARI SENZA INFAMIA E SENZA LODE

Ed è proprio Norris il vero sconfitto del weekend nipponico. Arrivato nel Sol Levante con i favori del pronostico, il pilota inglese non è mai riuscito ad impensierire la Red Bull dovendosi, nel finale, preoccuparsi più del compagno di squadra Piastri che della vetta della classifica. Alle spalle del duo Papaya ha chiuso la Ferrari di Charles Leclerc, con il monegasco che nella fasi iniziali ha provato a rimanere con il trio di testa, che può sorridere a metà se non altro per essersi messo alle spalle le due Mercedes di George Russell (5°) e di un sempre più convincente Andrea Kimi Antonelli (6°), quest'ultimo autore del giro più veloce in gara. Una posizione guadagnata, rispetto allo start, per Lewis Hamilton (8°) la cui strategia di partire con gomme hard non ha pagato totalmente permettendo al sette volte Campione del Mondo di mettersi alle spalle il solo Isaac Hadjar (8°). Hanno chiuso la top 10 la Williams di Alexander Albon (9°) e la Haas di Oliver Bearman.

DELUDE TSUNODA, STROLL FANALINO DI CODA

Alle spalle del giovane inglese Fernando Alonso (11°) manca la zona punti, così come Yuki Tsunoda che al suo debutto in Red Bull non va oltre la P12 finale. Dietro al giapponese troviamo l'Alpine di Pierre Gasly (13°), la Williams di Carlos Sainz (14°), poi a seguire JackDohaan (15°), NIco Hulkenberg (16°), Liam Lawson (17°), Esteban Ocon (18°), Gabriel Bortoleto (19°) e Lance Stroll (20°).

Archiviato il GP Giappone per la Formula 1 è già tempo di pensare al prossimo GP Bahrain che si terrà nel prossimo fine settimana.

Vincenzo Buonpane