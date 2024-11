F1 | Stake saluta Bottas e Zhou, si attende l'ufficialità per Bortoleto

Cominciano a smuoversi le acque in casa Stake F1 Team Kick Sauber: il team elvetico che dal 2026 passerà ad Audi ha annunciato in mattina la separazione con i suoi attuali piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou dopo la fine di questa stagione. Questo primo annuncio dovrebbe precedere quello della nomina del giovane brasiliano Gabriel Bortoleto come compagno di squadra di Nico Hulkenberg per il Mondiale di Formula 1 2025.

Bottas e Zhou ai saluti in F1

Si interrompe dunque dopo 3 anni la partnership con la coppia composta da Bottas e Zhou: il finlandese è arrivato ad Hinwil nel 2022 dopo i suoi 5 anni da scudiero di Hamilton in Mercedes per fare da caposquadra dell’allora Alfa Romeo Racing. Proprio il 2022 è stato il suo anno migliore ad Hinwil con 49 punti conquistati e il decimo posto in classifica piloti a contribuire al sesto posto del team nel Mondiale Costruttori.

Per il cinese, invece, rimarrà solo la soddisfazione di avere portato il suo paese per la prima volta in griglia e di aver corso il Gran Premio di casa a Shanghai per la prima volta quest’anno. Per lui solo 12 punti ottenuti in 3 anni e, così come Bottas, ancora zero punti quest'anno dopo un 11° posto in Bahrain come miglior piazzamento stagionale finora del team. Per i due piloti si profila anche la fine della carriera attiva in F1, salvo colpi di scena altamente improbabili al momento.

Entrambi sono stati “liquidati” dalla Stake/Sauber con un breve comunicato postato sugli account social della scuderia svizzera:

Dopo una discussione aperta e costruttiva con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou abbiamo concluso mutualmente che non c’erano più le condizioni per continuare insieme e quindi abbiamo accordato che era giunto il tempo di separarci. Vogliamo ringraziare entrambi i piloti per il contributo che hanno dato al team negli ultimi 3 anni. Sono stati l’incarnazione della professionalità, usando la loro esperienza e l'entusiasmo per supportare la nostra crescita.

Attesa per l'arrivo di Bortoleto

Ora l’attesa è tutta per Gabriel Bortoleto che, secondo alcuni insiders, dovrebbe venire annunciato a breve come il secondo pilota Stake per il 2025. Per il brasiliano del programma giovani McLaren è stata fondamentale la campagna in FIA Formula 2, dove da rookie sta conducendo la classifica piloti con due round al termine e l’apporto della scuderia di Woking (insieme al management di Alonso) nelle trattative per il “prestito” in Sauber.

Nel caso di conferma di queste voci, Bortoleto diventerebbe il primo brasiliano a correre in tempo pieno in Formula 1 dopo Felipe Massa, che nel 2017 disputò la sua ultima stagione con la Williams. In mezzo ci sono stati alcuni tentativi poco fortunati con Pietro Fittipaldi (che sostituì l’infortunato Grosjean negli ultimi due appuntamenti del Mondiale 2020) e con Felipe Drugovich (campione FIA F2 2022 rimasto “parcheggiato” come terzo pilota in Aston Martin).

Andrea Mattavelli