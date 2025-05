FIA WEC | 6h Spa: Fuoco torna in pole, tre Ferrari davanti a tutti

La Ferrari non sembra volersi fermare nel FIA WEC e domina anche le qualifiche per la 6 ore di Spa-Francorchamps di quest’anno. Le tre 499P schierate dal Cavallino Rampante firmano un’altra strepitosa tripletta nella Hyperpole belga con Antonio Fuoco che firma la pole position sulla vettura #50 ufficiale davanti alla “giallona” #83 di AF Corse e all’altra rossa #51.

Fuoco torna inarrestabile, Kubica rimette AF Corse in prima fila

Non c’è stata storia in quel di Spa: nonostante una pista completamente diversa dal Qatar e da Imola e le pesanti modifiche applicate dal BoP per questo round, le Hypercar di Maranello continuano a dominare sul giro secco. Ad eccellere tra i loro piloti è tornato lo specialista Antonio Fuoco, capace sulla sua 499P #50 di stampare nell’ultima sessione un incredibile 1:59.617 per annichilire la concorrenza, interna ed esterna, e firmare la sua prima pole position di stagione.

A 347 millesimi troviamo un ottimo Robert Kubica con la vettura cliente #83 in prima fila davanti all’ufficiale #51. Per quest’ultima, Antonio Giovinazzi ha pagato un errore a Les Combes in cui ha rischiato di mettere la sua 499P contro le barriere. Per il pilota pugliese e il suo equipaggio non è stato un weekend pulito con l’incidente alla sequenza Eau Rouge-Raidillon nelle FP2 di venerdì, ma ciò non gli ha impedito di firmare il terzo tempo e di completare un’altra tripletta di forza da parte della Ferrari.

Peugeot prima delle altre, Porsche e Toyota partono dalle retrovie

Dopo la grande prova di forza del Cavallino Rampante abbiamo un buonissimo Stoffel Vandoorne che ha prevalso nel “gruppo degli altri” per mettere la sua Peugeot #94 a 601 millesimi da Fuoco, in seconda fila subito dietro le tre Ferrari. Terza fila per la Cadillac JOTA #12 di Alex Lynn e la Alpine #36 di Mick Schumacher, seguono Jean-Eric Vergne con Peugeot #93 e Robin Frijns con BMW #20 in quarta fila. Chiudono la lista dei primi 10 Charles Milesi sulla Alpine #35 ed Earl Bamber sulla Cadillac JOTA #38, ad oltre un secondo dalla Ferrari in pole e in quinta fila.

Tante sorprese fuori dalla Hyperpole con la la BMW #15 di Raffaele Marciello eliminata in 11a posizione per 33 millesimi. Fuori anche le Porsche e le Toyota dalla P12 alla P16: per la casa di Stoccarda c’è stato Kevin Estre che sulla 963 #5 ha commesso un errore fatale in uscita di curva 13 (Fagnes) ed è rimasto fuori insieme alla sorella #6 di Penske Motorsport e la vettura #99 di Proton Competition, mentre per il team nipponico è un colpo di scena vedere entrambe le GR010 Hybrid #8 e #7 eliminate davanti solo alle due Aston Martin Valkyrie #007 e #009.

LMGT3: prima pole per Lexus, Barrichello in prima fila con Aston Martin

Credits: Akkodis ASP Team / X.com

In LMGT3 è la Lexus a firmare la sua prima pole position di classe con Akkodis ASP Team #78: un grande risultato per il 20enne tedesco Finn Gehrsitz che ha siglato il giro più veloce in 2:17.732 per assicurarsi la partenza al palo dalla gara di domani. Dietro di lui un ottimo Eduardo Barrichello fa la zampata nel finale e mette in prima fila l’Aston Martin di Racing Spirit of Leman #10 davanti alle due Proton Competition Ford #77 (Tuck) e #88 (Levorato) che firmano la loro miglior qualifica e domani partiranno dalla seconda fila.

Quinta posizione per la prima Vista AF Corse Ferrari con la #54 di Francesco Castellacci mentre la #21 di Simon Mann scatterà settima dietro a Heart Of Racing Aston Martin #27. Ottavo e nono posto per Riccardo Pera su Manthey 1st Phorm Porsche #92 e Valentino Rossi con Team WRT BMW #46. Delusione invece per TF Sport e United Autosports, eliminate al primo turno con le due Corvette #81 e #33 in 11a e 17a posizione e le due McLaren #95 e #59 in 14a e 16a posizione. Fuori anche Iron Dames Porsche #85 in 13a posizione.

L’appuntamento si sposta dunque per la gara di domani valevole per il terzo round del FIA WEC 2025 che scatterà alle ore 14:00. La 6 ore di Spa-Francorchamps verrà trasmessa interamente in diretta sui canali Sky Sport 256 ed Eurosport 2, ricordandovi che è possibile seguirla anche sui servizi a pagamento di Discovery+ e del sito ufficiale fiawec.tv.

Andrea Mattavelli