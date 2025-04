Moto2 | GP Spagna, Qualifiche: poker di pole position per Manuel González

Sente aria di casa Manuel González, capace di conquistare la quarta pole position su cinque appuntamenti della Moto2 fino a questo momento. Il 1:39.858 è solo 0.032 meglio di Albert Arenas che partirà dalla 2ª casella, mentre il secondo pilota IntactGP Senna Agius chiude la prima fila dello schieramento.

González torna a comandare, ma Arenas è a un passo

Manuel González ha perso la leadership iridata ormai da qualche Gran Premio in una Moto2 più incerta che mai. L'ex iridato WorldSSP300 ha fatto segnare il miglior tempo della sessione al penultimo giro disponibile, uno dei pochi a migliorare nei minuti decisivi. González verrà affiancato in prima fila da una sorpresa come Albert Arenas, il quale ha trovato in Gresini Racing l'ambiente adatto per riscattare la propria carriera arrivata all'ultima chiamata nel Motomondiale. Il duetto spagnolo è affiancato da Senna Agius, l'australiano di IntactGP che chiude la prima fila dello schieramento dopo il podio conquistato a Buriram nel primo appuntamento stagionale.

La seconda fila è aperta dalla Fantic, ma non quella guidata dal leader del campionato Arón Canet. È Barry Baltus a portare in alto il nome del marchio italiano chiudendo in 4ª posizione. Il pilota belga, al primo anno alla corte del costruttore tricolore dopo degli anni di assestamento nella categoria, è affiancato dal brasiliano Diogo Moreira ed il turco Deniz Öncü, il recordman del tracciato nel turno di FP2 della mattinata.

Canet e Dixon in terza fila, quanti rookie

Terza fila per due dei grandi candidati al titolo mondiale Moto2: Arón Canet si è preso la testa della classifica dopo la splendida vittoria ottenuta a Lusail, ma a Jerez de la Frontera lo spagnolo ha faticato parecchio. Il pilota Fantic è solo 7° sulla griglia e si deve pure aggiungere una caduta nell'ultimo giro lanciato del turno. L'altro grande nome in terza fila è quello di Jake Dixon, 9° classificato con la Boscoscuro di Marc VDS Racing Team. Tra i due litiganti si infila David Alonso: l'iridato della Moto3 ha finalmente preso il posto di miglior rookie in un sabato che ha visto tutti i quattro debuttanti provenienti dalla entry class nel Q2. Il secondo pilota di Aspar Team Daniel Holgado ha chiuso 11° nel Q2 andaluso, mentre gli altri due debuttanti Collin Veijer e Iván Ortolá sono rispettivamente 17° e 18°. L'unico italiano in grado di giocarsi la pole è stato Celestino Vietti, il quale ha chiuso 13° mentre Tony Arbolino si è dovuto arrendere in Q1 e dovrà partire dalla 24ª casella dello schieramento di partenza.

Moto2 | GP Spagna: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

