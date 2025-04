Moto3 | GP Spagna, Qualifiche: Rueda davanti a tutti, Kelso e Muñoz inseguono

Sul circuito di Jerez de la Frontera è Jose Antonio Rueda il poleman della Moto3, scattando così dalla prima casella nella gara di domenica. Lo inseguono Joel Kelso in seconda posizione e David Muñoz a chiudere la Top 3 in terza.

Rueda il più veloce davanti a Kelso e Muñoz, quarto Piqueras

Il pilota più veloce della giornata di sabato nella classe della piccola cilindrata è José Antonio Rueda, che si assicura la pole position del Gran Premio di Spagna grazie ad un tempo di 1:43.755, che gli garantisce la partenza dalla prima casella dello schieramento. Ad accompagnarlo nella prima fila della griglia ci saranno Joel Kelso, che si assicura la seconda posizione con un distacco di +0.287 e a chiudere, al terzo posto il portabandiera del team Intact GP David Muñoz, che chiude con un miglior tempo personale di 1:44.165.

Quarta piazza invece per un ottimo Angel Piqueras, che apre ufficialmente la seconda fila dello schieramento e tiene dietro di sè in qualifica Alvaro Carpe, che invece ha conquistato la quinta posizione a seguito di un tempo di 1:44.207. Sesto alla bandiera a scacchi è arrivato Ryusei Yamanaka (1.44.247), mentre dalla settima posizione partirà lo spagnolo Adrian Fernandez, che si è guadagnato il piazzamento grazie ad un tempo di 1:44.511. Chiudono la terza fila Jacob Roulstone e Taiyo Furusato, rispettivamente in ottava e nona posizione, dopo essere riusciti a portare a termine una buona sessione di qualifica e a posizionarsi ben all'interno della Top 10.

Decimo posto per Perrone, Nepa, Rossi e Carraro fuori in Q1

A chiudere l'elenco dei primi dieci piloti dello schieramento vi è poi Valentin Perrone, che con un distacco di +1.032 conquista la decima posizione. Qualifica proficua anche per Vicente Perez, che sotto la bandiera a scacchi si piazza in undicesima posizione, chiudendo davanti all'italiano Guido Pini, che invece si colloca in dodicesima piazza e chiude la quarta fila della griglia. Al tredicesimo posto si trova invece Luca Lunetta, che dopo essere passato per il Q1 ed essere stato protagonista di una caduta durante la prima sessione, chiude davanti a Joel Esteban in quattordicesima piazza, Ruche Moodley in quindicesima e al connazionale Dennis Foggia in sedicesima.

Turno più complicato invece per diversi italiani, che non sono riusciti ad estrarre il massimo potenziale dalla sessione di qualifica e si sono quindi ritrovati “confinati” in Q1. Tra di loro si trovano Stefano Nepa e Riccardo Rossi, che si posizionano in diciannovesima e ventiduesima posizione, mentre a separarli ci sono Tatchakorn Buasri e David Almansa. Caduta invece nel corso della prima sessione di Qualifica per Nicola Carraro, che chiude quindi in ultima posizione visto che non è riuscito a completare un giro valido.

Moto3 | GP Spagna: i risultati delle Qualifiche

Valentina Bossi

